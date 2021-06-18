В Мурманской областной больнице – лучшая корпоративная программа по укреплению здоровья работающих в медорганизациях

В Министерстве здравоохранения Мурманской области подвели итоги конкурса «Лучшая корпоративная программа по укреплению здоровья работающих» в медицинских организациях Мурманской области. Конкурс состоялся в рамках реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Мурманской области» на 2020-2024 годы национального проекта «Демография».

Всего на конкурс было представлено 32 корпоративные программы по укреплению здоровья коллектива от 27 медицинских организаций, подведомственных региональному минздраву.

«Корпоративные программы укрепления здоровья – важный инструмент для укрепления общественного здоровья. Конкурс помог нам выбрать лучшие корпоративные программы для дальнейшего тиражирования. Среди основных направлений: создание мотивации в коллективах для ведения ЗОЖ, стимулирование сотрудников к отказу от вредных привычек, выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и разработка мероприятий по их коррекции», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Финалистами конкурса стали 5 медицинских организаций: Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи (программа «Здоровый коллектив»), Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина (программа «Повышение физической активности сотрудников»), Мурманская городская детская поликлиника № 5 (программа «Повышение физической активности сотрудников»), Мурманская областная стоматологическая поликлиника (программа «Учреждение свободное от табака»); Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск (программа «Повышение физической активности сотрудников»).

Финал конкурса состоялся в очном формате. Команды презентовали свои программы в игровых формах: театральные и музыкальные номера, видеоролики.

В состав жюри вошли министры и общественные деятели, а возглавила его первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Все проявили себя и все чем-то зацепили жюри. Я увидела, что люди готовы к изменениям в сторону здорового образа жизни и готовы выходить из зоны комфорта: заменить поездку на лифте пешеходным маршрутом по лестнице, среди рабочего дня встать и сделать зарядку. Я благодарю главных врачей, которые помогают и поддерживают своих сотрудников в этом желании меняться!», – отметила Оксана Демченко.

Например, в коллективах медицинских учреждений состоялись конкурсы на самое большое число шагов. Свою физическую активность медработники измеряли шагометрами регулярно, а потом сравнивали результаты. Физкульминутки стараются сделать незаменимой частью рабочего дня. У некоторых медучреждений есть свои спортивные команды. Лучшие практики будут предложены для тиражирования не только в медицинских, но и других учреждениях.