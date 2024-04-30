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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.24 15:00

В Мурманской областной больнице им. П.А. Баяндина отремонтируют приёмное отделение

В Мурманской областной больнице им П.А. Баяндина начался частичный ремонт помещений приемного отделения. В 2024 году выделено более 15 миллионов рублей из средств областного бюджета.

Подрядчик приступил к ремонту санузлов, коридора приемного отделения и санитарной комнаты для мытья пациентов, некоторые кабинеты врачебного осмотра и благоустройство территории. Подлежит ремонту также гараж, через который происходит выгрузка экстренных пациентов из автомобиля скорой медицинской помощи.

Все пациенты, поступающие на плановую госпитализацию в стационар, оформляются в регистратуре корпуса №9 (пятиэтажное кирпичное здание напротив диагностического центра). Часы работы: с 8.00 до 15.00.

Все ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября 2024 года.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, раннее силами областной больницы был выполнен текущий ремонт зала для приема экстренных пациентов на сумму 4,3 млн рублей, ремонт противошокового зала на сумму 2,6 млн рублей. Также для организации работы регистратуры плановых и экстренных пациентов закуплена мебель на сумму 1,5 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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