В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке дан старт первой проектной активности волонтёрского социокультурного проекта «Доброделки»

Напомним, проект поддержан грантом «Движения Первых». Специалисты библиотеки создадут и обучат команду волонтёров, которые будут проводить творческие мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и юных пациентов областной детской больницы, а также для пожилых людей.

Первые мастер-классы состоялись летом этого года. Сотрудники и волонтёры библиотеки отправились в Мурманскую областную детскую клиническую больницу и навестили воспитанников социального приюта для детей и подростков «Берегиня». В рамках проекта в середине августа предстоит ещё один творческий мастер-класс – его проведут для подопечных центра социальной помощи семье и детям.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, инициатором проекта является волонтёрский центр библиотеки – Центр добровольческих инициатив «Наше дело», который работает в молодёжном пространстве «Библиодвиж». За шесть лет библиотечным добровольцам удалось воплотить в жизнь более 100 социальных и культурных инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/