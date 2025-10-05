В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой открылась уникальная выставка «Zа СВОих»

Открыла мероприятие Людмила Григорьевна Коновалова, заведующая центром краеведения и страноведения словами из стихотворения Алёны Невской: «А женщинам не место на войне – / Слова простые брошены не в меру. / Но девушки воюют наравне / С мужчинами за Родину и Веру…».

Автор работ – мурманский художник Александр Владимирович Клепиков – представил 11 графических портретов женщин – участниц специальной военной операции. Это командиры штурмовой группы, операторы беспилотных аппаратов, военные корреспонденты и другие участницы СВО. Героини портретов наравне с мужчинами встали защищать свой народ.

Художник рассказал ребятам о себе и своих картинах и подчеркнул, что каждая работа — это дань уважения и благодарности всем героям. С приветственным словом к присутствующим обратился Депутат Мурманской областной Думы Михаил Викторович Белошеев.

Гости мероприятия – учащиеся шестых и седьмых классов гимназии №1 и школы №45 задавали вопросы художнику, заинтересованно рассматривали картины.

Мероприятие завершилось показом фильмов о некоторых героинях, чьи портреты представлены на выставке. Юные зрители с трепетом смотрели видеосюжеты о смелых женщинах, вдохновляющих своими поступками.

Выставка будет доступна для посещения до 14 октября.

Фото: https://www.libkids51.ru/news/2025/10/01/1812/#gallery-3