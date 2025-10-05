109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития109 лет Мурманску: праздничные спортивные мероприятия собрали мурманчан на территории Семёновского озера
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой открылась уникальная выставка «Zа СВОих»

Открыла мероприятие Людмила Григорьевна Коновалова, заведующая центром краеведения и страноведения словами из стихотворения Алёны Невской: «А женщинам не место на войне – / Слова простые брошены не в меру. / Но девушки воюют наравне / С мужчинами за Родину и Веру…».

Автор работ – мурманский художник Александр Владимирович Клепиков – представил 11 графических портретов женщин – участниц специальной военной операции. Это командиры штурмовой группы, операторы беспилотных аппаратов, военные корреспонденты и другие участницы СВО. Героини портретов наравне с мужчинами встали защищать свой народ.

Художник рассказал ребятам о себе и своих картинах и подчеркнул, что каждая работа — это дань уважения и благодарности всем героям. С приветственным словом к присутствующим обратился Депутат Мурманской областной Думы Михаил Викторович Белошеев.

Гости мероприятия – учащиеся шестых и седьмых классов гимназии №1 и школы №45 задавали вопросы художнику, заинтересованно рассматривали картины.

Мероприятие завершилось показом фильмов о некоторых героинях, чьи портреты представлены на выставке. Юные зрители с трепетом смотрели видеосюжеты о смелых женщинах, вдохновляющих своими поступками.

Выставка будет доступна для посещения до 14 октября.

 

 

Комментарии

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
