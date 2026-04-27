В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой подвели итоги конкурса детского рисунка «Голос Севера»

Конкурс посвящён 96-летию Мурманского областного радио.

Юные художники от 7 до 14 лет проявили большой интерес к творческому соревнованию: поступило 55 рисунков. Работы прислали из Мурманска, Снежногорска, Североморска и даже из Санкт-Петербурга.

Дети показали роль радио в повседневной жизни, изобразили работу журналистов и символику вещания. А некоторые представили «Голос Севера» в самых неожиданных образах. Например, в виде мудрого полярника и дружелюбного белого медведя.

Как сообщает vk.com/murmanculture, жюри, в состав которого вошли сотрудники библиотеки и ГТРК «Мурман», отметило искренность и теплоту, с которой молодые дарования передали своё отношение к теме.

Победители определены в нескольких возрастных категориях. Награды найдут своих героев 7 мая 2026 года. Творцы получат дипломы и расскажут о себе в студии «Радио России — Мурманск» на сопке Варничной.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457287500%2Fwall-139605315_32579