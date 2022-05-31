В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоялось открытие фотовыставки «Цвета Арктики»

Мероприятие приурочено к празднованию Дня основания Мурманской области и проводится в рамках проекта «ARCTIC ECO PRINT». Главная цель проекта – популяризировать фотографии, на которых запечатлена природа Арктического региона. На выставке представлены работы, сделанные фотохудожниками на полуостровах Средний и Рыбачий, острове Колгуев, озере Канентьявр, мысе Корабль Терского берега и в других прекрасных местах области.

«Авторы фоторабот дают зрителям возможность полюбоваться красотой дикой природы, северным сиянием, заполярными рассветами, ночными огнями Мурманска, а также увидеть заповедные уголки Кольского полуострова», – пояснила концепцию выставки заведующая центром краеведения и страноведения библиотеки Людмила Коновалова.

28 мая открыл экспозицию друг и многолетний партнёр библиотеки, автор проекта Дмитрий Дешевых. Он рассказал, что поймать тот или иной кадр непросто: чтобы сделать редкий снимок северного сияния, фотографу приходилось порой несколько раз выезжать на место запланированной съемки. Для хорошего снимка требуется не только дорогостоящая аппаратура, но и терпение, мастерство и, конечно, счастливый случай, подчеркнул Дмитрий Дешевых.

Как сообщает региональное Министерство культуры, до конца июня гости библиотеки смогут полюбоваться снимками как автора проекта, так и других талантливых фотографов: Виталия Новикова, Ирины Прокопчук, Александра Меркушева и Александра Рогачева.

Фото: https://www.libkids51.ru/news/2022/05/28/1610