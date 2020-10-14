В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке подвели итоги квиза «Сквозь нас прошла война»

Военно-исторический квиз «Сквозь нас прошла война» состоялся в Мурманской области в рамках празднования 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Его организаторы – сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой совместно с Мурманским региональным отделением партии «Единая Россия».

C 5 по 12 октября вопросы квиза ежедневно размещались на сайте библиотеки. В проекте приняли участие 23 человека в возрасте от 11 лет до 18 лет, среди них ученики Мурманского международного лицея, гимназии № 8, средней общеобразовательной школы № 21, Кольского транспортного колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий и Мурманского центра помощи детям «Ровесник».

Как сообщает региональное Министерство культуры, победителей выбирали по активности и количеству верных ответов. Диплом I степени получил Алексей Дежин, ученик 10 класса Мурманского международного лицея. Дипломы II степени – Елена Хохлина, ученица 10 класса Мурманского центра помощи детям «Ровесник», и Андрей Михалев, ученик 7 класса школы № 21. Дипломы III степени получили Алексей Лысенко, пятиклассник гимназии № 8, и Андрей Клева, семиклассник школы № 21.