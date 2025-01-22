В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдут юбилейные Рубцовские чтения

25 января в 13.00 в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоятся Х юбилейные областные Рубцовские чтения.

Как отмечает vk.com/murmanculture, творчество Николая Михайловича Рубцова, одного из значимых русских поэтов XX века, неразрывно связано с Кольским Заполярьем. Его искренняя, проникновенная поэзия, наполненная глубоким чувством и смыслом, находит отклик в сердцах читателей любых возрастов.

В рамках чтений участники смогут прочитать любимые стихи поэта, встретиться с единомышленниками и современными талантливыми авторами. Мероприятие станет площадкой для обмена впечатлениями и вдохновения.

Рубцовские чтения – это уже добрая традиция для Мурманской области. С 15 по 26 января в библиотеках региона проходят поэтические вечера, выставки, презентации книг и другие события, посвящённые жизни и творчеству Николая Михайловича.

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281816%2Fwall-139605315_29296