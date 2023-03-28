В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартовала Неделя детской книги

В 2023 году этому масштабному событию 80 лет, к юбилейной дате сотрудники библиотеки подготовили для читателей разнообразную познавательно-развлекательную программу: встречи с популярными писателями, игры с любимыми героями детских книг, нескучные уроки фантазии и многое другое.

Открыла мероприятие игра-путешествие «Страна фантазий и забав» по книгам Сергея Михалкова, приуроченная 110-летию писателя. Юные читатели и их родители совершили экскурс в историю Всероссийской недели детской книги, вспомнили творчество великого писателя. Центр добровольческих инициатив «Наше дело» подготовил для ребят литературный праздник, который состоялся в рамках волонтерского библиотечного проекта «Библионяня» – мероприятие прошло в зале «Счастливое детство». В центре краеведения и страноведения состоялась презентация книги Николая Зайцева «Малина», где автор рассказал юным мурманчанам о своей профессии врача и поведал о творческом писательском пути, который начался у него еще в детстве.

В рамках Недели библиотеку посетила писательница, путешественница, кандидат географических наук, журналист Юлия Кушель, рассказавшая гостям об удивительном зимнем путешествии на Байкал.

Сегодня в центре краеведения и страноведения для мальчишек и девчонок проходят нескучные «Уроки фантазии Джанни Родари», на которых ребята познакомятся с творчеством писателя, почитают стихи, разгадают фруктово-овощные загадки и посмотрят мультипликационный фильм «Приключения Чиполлино».

А уже завтра в 16.00 в зале «Мир необыкновенных книг и творчества» состоится творческая встреча с Еленой Ульевой. Как Елена успевает писать столько книг? Где ищет вдохновение? Кого из современных авторов она читает? Эти и многие другие вопросы гости смогут задать Елене Ульевой лично.

Как сообщает региональное Министерство культуры, завершит Неделю детской книги литературно-игровой праздник «Есть у книги день рождения», который пройдет 2 апреля в 13.00 в отделе детского чтения. Библиотекари расскажут детям об истории создания книг, которые известны каждому ребенку. Вспомнят интересные факты из жизни их авторов. Кроме того, ребята примут участие в различных играх и конкурсах.

Фото: https://gov-murman.ru