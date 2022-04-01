В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке выберут победителя конкурса литературного стендапа

В эти выходные в Мурманской областной научной библиотеке определят лучшего литературного стендапера – 2 апреля состоится финал областного конкурса «Говорящий Дронт».

Литературный стендап – это новый формат молодёжного мероприятия, который предполагает выступление участников на сцене с юмористическим монологом о прочитанных книгах. Между участниками распределяются отобранные организаторами книги, на их прочтение и подготовку стендапа даётся три недели. В рамках подготовки к выступлению в областной детско-юношеской библиотеке также проводятся экспертные консультации и мастер-классы по анализу произведений и подготовке стендап-выступлений.

Впервые «Говорящий Дронт» прошёл в Мурманске в 2019 году, в прошлые годы юные мурманчане рассуждали и шутили на тему пост-апокалиптического мира и антиутопий. Тема этого сезона – «Отцы и дети». В выступлении ребята не только расскажут об отношении к прочитанным тематическим произведениям, но и представят свой взгляд на эту проблему.

В этом году литературный стендап впервые стал областным. В марте на муниципальных этапах определили победителей литературных стендапов в Гаджиево, Мурманске, Коле, Оленегорске и Мончегорске, а в финале девять лучших участников встретятся в столице Кольского Заполярья и сразятся за титул первого победителя областного конкурса литературного стендапа.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, все желающие поддержать стендаперов приглашаются на финал, который пройдёт 2 апреля в 15.00 в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

Фото: https://vk.com/wall-120229555_78810