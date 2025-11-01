В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке заработала «Библиопродлёнка» для младших школьников

В Мурманске стартовал проект «Библиопродлёнка» для младших школьников на базе областной детско-юношеской библиотеки имени Махаевой. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!».

«Библиопродлёнка» рассчитана на учащихся 1–4 классов и будет работать до конца мая 2026 года, за исключением каникул. Занятия для юных северян проходят с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00. В расписание включены блоки самоподготовки, мастер-классы, чтение, также дети смогут участвовать в познавательных играх и выполнять домашнее задание.

По словам специалистов библиотеки, проект отвечает современным потребностям семей, помогая организовать внеурочную занятость детей в дневное время.

С подробной информацией об условиях участия и расписанием «Библиопродлёнки» можно ознакомиться в сообществе учреждения в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте библиотеки.

Фото (Мурманская областная детско-юношеская библиотека): https://gov-murman.ru/info/news/556327/#&gid=1&pid=1