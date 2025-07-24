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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.25 12:00

В Мурманской областной детской клинической больнице состоялось торжественное открытие новой детской игровой зоны в отделении педиатрии

Пространство, оформленное в морской тематике, было создано благотворительным фондом «Жизнь как чудо», который помогает детям с тяжёлыми заболеваниями печени. Атмосфера комнаты должна помочь пациентам быстрее выздороветь и ускорить их адаптацию к больничной среде.

«Одной из задач Министерства здравоохранения Мурманской области и подведомственных организаций является проведение системной работы по повышению качества оказания медицинской помощи. Важной составляющей этой работы является создание комфортных условий пребывания в медицинских учреждениях. И особенно важно это для наших юных пациентов. Благодаря фонду «Жизнь как чудо» в рамках программы «детские игровые пространства» организована игровая зона, которая способствует улучшению психоэмоционального состояния детей, снижению уровня стресса и ускорению процесса выздоровления. Выражаем глубокую признательность за вклад, который позволил реализовать этот проект», — отметила Ирина Меева, заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

Игровая комната создана по принципам здоровьесберегающего (салютогенного) дизайна, задача которого — снижать тревожность и улучшать психологическое благополучие пациентов. Здесь ребята найдут не только игрушки, но и друзей по играм, что особенно важно во время длительного лечения. Каждый проект игровых пространств разрабатывается индивидуально с учётом возраста пациентов, особенностей отделения и запроса врачей, а также с опорой на принципы салютогенного дизайна.

Комната включает несколько функциональных зон: пространство для детей от 0 до 3 лет, зону для братьев и сестёр пациентов, которые приходят вместе с семьей, зону отдыха для родителей и рабочее место для студентов-медиков. Последняя зона расположена вдоль окна, там студенты могут сесть и поработать с документами. Помещение расположено у медицинского поста для удобства всех пациентов отделения и медицинского персонала.

«Перед нами стояла задача: преобразовать больничное пространство в среду, которая не просто отвлекает, но и способствует реабилитации. Исследование, которое мы провели совместно с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова, показывает, что детские игровые пространства фонда значительно снижают стресс у детей во время лечения и способствуют их реабилитации. В Мурманской областной детской клинической больнице особое внимание мы уделили функциональному зонированию, предусмотрев отдельные участки для игр, отдыха и работы. Мы продолжаем вместе с врачами развивать системную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями печени по всей стране. Открытие таких комнат мы сочетаем с оснащением медицинских учреждений современным оборудованием и обучением специалистов», — рассказала Анастасия Черепанова, директор фонда «Жизнь как чудо».

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках приоритетного стратегического плана «На Севере — жить!», направленного на развитие здравоохранения, за 6 лет для медучреждений региона было приобретено более 32 тысячи единиц медицинского оборудования, техники и мебели.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550833/#&gid=1&pid=2

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