Трудоустройство высококвалифицированных участников СВО в Мурманской области – ключевая задача проекта «Герои Севера»В Мурманской области учреждён почётный знак «СВОих не бросаем»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.25 16:00

В Мурманской областной детской клинической больнице впервые провели инъекции ботулотоксина для лечения гиперактивного мочевого пузыря

Высокотехнологичную помощь оказал Илья Маркович Каганцов, руководитель научно-исследовательской лаборатории хирургии врождённой и наследственной патологии, врач – детский уролог-андролог и детский хирург высшей квалификационной категории НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России.

Целью визита специалиста был обмен опытом, обучение и повышение квалификации детских хирургов, урологов андрологов хирургического отделения детской областной больницы. Все операции проведены в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Всего было проведено 8 оперативных вмешательств, 5 из них выполнены малоинвазивным лапароскопическим способом.

Прооперированы пациенты с врождёнными пороками мочевыделительной системы: гидронефроз, уретерогидронефроз, с врождёнными пороками половой системы – различные формы гипоспадии. Большая часть вмешательств проводится в детском хирургическом отделении, но одна операция стала уникальной для Мурманской области.

Одним из пациентов стал 6-летний мальчик, ранее перенесший этапные оперативные вмешательства по поводу тотальной формы эписпадии, в данный момент пациента беспокоит периодическое недержание мочи.

Операция с использованием ботулотоксина на мочевом пузыре – это современный и эффективный метод лечения гиперактивного и нейрогенного мочевого пузыря у детей, который позволяет избежать более инвазивных хирургических вмешательств и значительно улучшить качество жизни пациентов.

Также были проведены операции мальчикам от 1,5 до 12 лет в связи с различными патологиями и состояниями, которые требовали хирургического вмешательства.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, в рамках стратегическая плана «На Севере – жить» теперь в Мурманской областной детской клинической больнице поступают пациенты для лечения по новым профилям, в том числе и по урологии.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Соискатели из Мурманской области ринулись на рынок: местные жители обновили более 16 тысяч резюме, активность людей выросла на 29%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, куда пропали дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Женщина в возрасте от 25 до 44 лет: портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году нарисовал Банк России-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, доллар дорожает к основным валютам-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях пройдёт круглый стол по обсуждению материалов обоснования лицензии эксплуатации энергоблока №3 Кольской АЭС на мощности 107%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика