В Мурманской областной детской клинической больнице впервые провели инъекции ботулотоксина для лечения гиперактивного мочевого пузыря

Высокотехнологичную помощь оказал Илья Маркович Каганцов, руководитель научно-исследовательской лаборатории хирургии врождённой и наследственной патологии, врач – детский уролог-андролог и детский хирург высшей квалификационной категории НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России.

Целью визита специалиста был обмен опытом, обучение и повышение квалификации детских хирургов, урологов андрологов хирургического отделения детской областной больницы. Все операции проведены в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Всего было проведено 8 оперативных вмешательств, 5 из них выполнены малоинвазивным лапароскопическим способом.

Прооперированы пациенты с врождёнными пороками мочевыделительной системы: гидронефроз, уретерогидронефроз, с врождёнными пороками половой системы – различные формы гипоспадии. Большая часть вмешательств проводится в детском хирургическом отделении, но одна операция стала уникальной для Мурманской области.

Одним из пациентов стал 6-летний мальчик, ранее перенесший этапные оперативные вмешательства по поводу тотальной формы эписпадии, в данный момент пациента беспокоит периодическое недержание мочи.

Операция с использованием ботулотоксина на мочевом пузыре – это современный и эффективный метод лечения гиперактивного и нейрогенного мочевого пузыря у детей, который позволяет избежать более инвазивных хирургических вмешательств и значительно улучшить качество жизни пациентов.

Также были проведены операции мальчикам от 1,5 до 12 лет в связи с различными патологиями и состояниями, которые требовали хирургического вмешательства.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, в рамках стратегическая плана «На Севере – жить» теперь в Мурманской областной детской клинической больнице поступают пациенты для лечения по новым профилям, в том числе и по урологии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/