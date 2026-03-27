В Мурманской областной детской клинической больнице завершилось обновление оториноларингологического отделения, реализованное в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!»

На модернизацию помещений из областного бюджета было выделено 1060706 рублей. Основной задачей проведенных работ стало создание современной и психологически комфортной среды для пациентов и их родителей.

В настоящее время все обновленные помещения полностью соответствуют необходимым стандартам и уже введены в эксплуатацию. Помимо общестроительных работ, особое внимание в ходе проведения проекта уделили благоустройству и визуальному оформлению интерьера, чтобы сделать больничное пространство менее стрессовым для детей.

Важным этапом преображения отделения стало художественное оформление стен, которое выполнили студенты второго курса специальности «Графический дизайн» Мурманского колледжа цифровых профессий «Синергия». Под руководством преподавателя И.А. Баулиной молодые дизайнеры украсили холл авторской росписью акриловыми красками. Центральной темой художественной концепции была выбрана природа Арктики. Яркие и легко узнаваемые образы северных птиц и животных сделали пространство больницы более уютным.

«Для развития регионального здравоохранения несомненно важно регулярно обновлять медицинское оборудование и проводить капитальный ремонт помещений, обеспечивая безопасность и технологичность во время лечебного процесса. Однако не менее значима и визуальная составляющая. Такое решение помогает детям снять психологическое напряжение, снизить уровень стресса от пребывания в больнице и в конечном итоге получить максимальный эффект от лечения. Министерство здравоохранения Мурманской области благодарит за помощь студентов Мурманского колледжа цифровых профессий в создании такого уютного и яркого пространства», — подчеркнула Виктория Эрисе, заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

