В Мурманске дополнительно капитально отремонтируют 51 дом за счёт областного бюджета
27.03.26 12:30

В Мурманской областной детской клинической больнице завершилось обновление оториноларингологического отделения, реализованное в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!»

На модернизацию помещений из областного бюджета было выделено 1060706 рублей. Основной задачей проведенных работ стало создание современной и психологически комфортной среды для пациентов и их родителей.

В настоящее время все обновленные помещения полностью соответствуют необходимым стандартам и уже введены в эксплуатацию. Помимо общестроительных работ, особое внимание в ходе проведения проекта уделили благоустройству и визуальному оформлению интерьера, чтобы сделать больничное пространство менее стрессовым для детей.

Важным этапом преображения отделения стало художественное оформление стен, которое выполнили студенты второго курса специальности «Графический дизайн» Мурманского колледжа цифровых профессий «Синергия». Под руководством преподавателя И.А. Баулиной молодые дизайнеры украсили холл авторской росписью акриловыми красками. Центральной темой художественной концепции была выбрана природа Арктики. Яркие и легко узнаваемые образы северных птиц и животных сделали пространство больницы более уютным.

«Для развития регионального здравоохранения несомненно важно регулярно обновлять медицинское оборудование и проводить капитальный ремонт помещений, обеспечивая безопасность и технологичность во время лечебного процесса. Однако не менее значима и визуальная составляющая. Такое решение помогает детям снять психологическое напряжение, снизить уровень стресса от пребывания в больнице и в конечном итоге получить максимальный эффект от лечения. Министерство здравоохранения Мурманской области благодарит за помощь студентов Мурманского колледжа цифровых профессий в создании такого уютного и яркого пространства», — подчеркнула Виктория Эрисе, заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564526/#&gid=1&pid=2

-Аналитика (18+)Рабочие и производственники «утекают»: hh.ru и HRlink составили рейтинг самых мобильных и статичных профессий
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-Скоро в эфире15:50«ДНК России». Документальный цикл (16+)16:20«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: огурец – молодец!-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается к евро, фунту и иене-PRO Энергетику (18+)Кольские атомщики провели уникальную операцию по замене демпфера на энергоблоке №1-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
