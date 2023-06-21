В Мурманской областной Думе депутаты поддержали законопроект, направленный на перераспределение отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

Проект закона «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области» рассмотрели вчера на комитете по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова.

Во время обсуждения отмечалось, что это позволит централизовать эксплуатацию инженерных сетей, находящихся в собственности муниципалитетов и имеющих низкую эффективность и надёжность.

По словам Михаила Павлова, законопроект направлен на улучшение качества жизни земляков:

— Особенно тех, которые проживают в удалённых населённых пунктах. У ресурсонабжающих организаций в «удалёнке», как правило, есть долги, нет инвестиционных программ по обновлению инфраструктуры. Централизация позволит повысить качество и эффективность использования материальных и трудовых ресурсов, внедрить современные энергоэффективные технологии на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, а также нивелировать резкую разницу в тарифах между муниципальными образованиями. Процесс перехода полномочий займёт два года.

В ходе заседания подчеркивалось, что перед рассмотрением законопроекта на заседании комитета, документ был направлен для ознакомления в муниципалитеты, где получил одобрение.

Комитет рекомендовал проект закона к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28097/