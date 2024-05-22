В Мурманской областной Думе наградили победителей и призёров регионального конкурса «Храмы России»

Подведены итоги одного из крупнейших творческих конкурсов для старшеклассников и молодёжи «Храмы России» имени В.С. Маслова. Торжественная церемония награждения прошла в региональном парламенте.

Победителей и призёров историко-литературного краеведческого состязания приветствовал спикер областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что конкурс «Храмы России» был возрождён в прошлом году благодаря мурманской писательской организации, депутатам областной Думы при поддержке регионального Министерства образования и науки.

– В этом году конкурс посвящён 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье. Для Мурманской области, для каждого её жителя это значимая дата, которую мы отметим осенью этого года, - отметил председатель регионального парламента Сергей Дубовой. - Великая Отечественная война затронула всех советских граждан, каждую семью. Сражаться за своё Отечество отправились на фронт десятки тысяч северян – наших земляков, а значит – это десятки тысяч личных историй, по-своему значимых на портрете отечественной истории. Все конкурсные работы также значимы и важны не только как личные достижения. Представленные сочинения, исследования, публицистические и художественные произведения – отражения видения юными жителями региона заявленных тем, которые высоко оценили члены жюри. Возможно, эти работы послужат примером для их сверстников, помогут вовлечь молодежь в изучение истории родного края, а может станут толчком для развития творческих навыков.

В конкурсе приняли участие 52 учащихся из 11 муниципальных образований Мурманской области. Среди них школьники 8-11 классов и студенты профессиональных образовательных организаций. Жюри оценивало творческие работы по нескольким темам, традиционно посвященных истории русского Севера, творчеству известных писателей, патриотизму и духовности.

– В Мурманской области много хороших традиций и одна из них – особое отношение к литературе, истории края и к нашим замечательным писателям, – сказал депутат областной Думы Михаил Белошеев. – Некоторые конкурсные работы поразили меня неподдельной искренней любовью к родному краю. Считаю, что идею этого конкурса хорошо отражают слова мурманского поэта Николая Колычева: «Если в людях память умирает – умирает совесть вслед за ней». Поэтому наша главная цель, чтобы жители области, во-первых, помнили нашу историю, а во-вторых, знали, что у нас живут очень талантливые люди.

Авторам лучших работ стали были вручены дипломы и призы. Также для победителей будет организована поездка по знаковым местам региона. По предложению депутатов конкурс планируют продолжить в будущем году и посвятить его 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Напомним, конкурс «Храмы России» был инициирован 32 года назад Виталием Семеновичем Масловым – мурманским писателем, общественным деятелем, инициатором возрождения в России празднования Дня славянской письменности и культуры. После длительного перерыва в 2023 году конкурс был возрождён. За всё время проведения его участниками стали тысячи человек. Для некоторых из них конкурс стал началом серьёзных исследований по истории края и русской культуры.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a46/jfd9gmz71p8epsiktc6x1q3tz8fc5j6n.JPG