В Мурманске начались дорожные работы мостового перехода через Кольский залив по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»К 86-летию со дня образования Мурманской области в регионе запланировано свыше 300 культурно-просветительских событий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.05.24 08:40

В Мурманской областной Думе наградили победителей и призёров регионального конкурса «Храмы России»

Подведены итоги одного из крупнейших творческих конкурсов для старшеклассников и молодёжи «Храмы России» имени В.С. Маслова. Торжественная церемония награждения прошла в региональном парламенте.

Победителей и призёров историко-литературного краеведческого состязания приветствовал спикер областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что конкурс «Храмы России» был возрождён в прошлом году благодаря мурманской писательской организации, депутатам областной Думы при поддержке регионального Министерства образования и науки.

– В этом году конкурс посвящён 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье. Для Мурманской области, для каждого её жителя это значимая дата, которую мы отметим осенью этого года, - отметил председатель регионального парламента Сергей Дубовой. - Великая Отечественная война затронула всех советских граждан, каждую семью. Сражаться за своё Отечество отправились на фронт десятки тысяч северян – наших земляков, а значит – это десятки тысяч личных историй, по-своему значимых на портрете отечественной истории. Все конкурсные работы также значимы и важны не только как личные достижения. Представленные сочинения, исследования, публицистические и художественные произведения – отражения видения юными жителями региона заявленных тем, которые высоко оценили члены жюри. Возможно, эти работы послужат примером для их сверстников, помогут вовлечь молодежь в изучение истории родного края, а может станут толчком для развития творческих навыков.

В конкурсе приняли участие 52 учащихся из 11 муниципальных образований Мурманской области. Среди них школьники 8-11 классов и студенты профессиональных образовательных организаций. Жюри оценивало творческие работы по нескольким темам, традиционно посвященных истории русского Севера, творчеству известных писателей, патриотизму и духовности.

– В Мурманской области много хороших традиций и одна из них – особое отношение к литературе, истории края и к нашим замечательным писателям, – сказал депутат областной Думы Михаил Белошеев. – Некоторые конкурсные работы поразили меня неподдельной искренней любовью к родному краю. Считаю, что идею этого конкурса хорошо отражают слова мурманского поэта Николая Колычева: «Если в людях память умирает – умирает совесть вслед за ней». Поэтому наша главная цель, чтобы жители области, во-первых, помнили нашу историю, а во-вторых, знали, что у нас живут очень талантливые люди.

Авторам лучших работ стали были вручены дипломы и призы. Также для победителей будет организована поездка по знаковым местам региона. По предложению депутатов конкурс планируют продолжить в будущем году и посвятить его 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Напомним, конкурс «Храмы России» был инициирован 32 года назад Виталием Семеновичем Масловым – мурманским писателем, общественным деятелем, инициатором возрождения в России празднования Дня славянской письменности и культуры. После длительного перерыва в 2023 году конкурс был возрождён. За всё время проведения его участниками стали тысячи человек. Для некоторых из них конкурс стал началом серьёзных исследований по истории края и русской культуры.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a46/jfd9gmz71p8epsiktc6x1q3tz8fc5j6n.JPG

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работодателям СЗФО с начала года потребовалось почти 14 тысяч вахтовиков. Спрос на данных работников вырос на 57%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
-Правовая консультация (18+)Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:00«Офицерские жены». Художественный сериал, 10 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле ускорилась до 7,84%-PRO Валюту (16+)Рубль держится возле занятых накануне отметок-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Предложенные жителями Мурманской области изменения в программу «Арктическая ипотека» вступают в силу с 1 июня
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика