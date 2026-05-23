В Мурманской областной Думе наградили победителей регионального историко-литературно-краеведческого конкурса

Подведены итоги традиционного конкурса для старшеклассников и молодежи «Храмы России» имени В.С. Маслова. Торжественная церемония прошла в большом зале заседаний регионального парламента. В ней приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, министр образования и науки Диана Кузнецова, руководитель аппарата областной Думы Светлана Виденеева, победители и лауреаты конкурса, представители Мурманской епархии, писательской организации Мурманской области.

–Это значимое событие в культурной жизни Мурманской области – подчеркнул депутат областной Думы, председатель оргкомитета конкурса Михаил Белошеев. – Конкурс стал популярным в том числе благодаря поддержке министерства образования и науки, большой вклад внесли и учителя школ. В этом году на суд жюри поступило 73 сочинения из различных муниципальных образований области по 20 темам, которые отражают героическую историю Заполярья, творчество наших писателей. Важно, что ребята в своих работах уделяют огромное внимание красоте и духовности Кольского края. Работы отличаются индивидуальностью, открытостью, искренностью.

Конкурсантов тепло приветствовал спикер областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что церемония награждения победителей и призёров конкурса на площадке регионального парламента проходит уже в четвёртый раз.

– Чествование и поддержка юных исследователей и творцов стало нашей доброй традицией и наглядным свидетельством того, как бережно Мурманская область хранит свою историю, культурное и духовное наследие. Особенно символично, что итоги конкурса мы подводим в преддверии Дня славянской письменности и культуры, который в этом году в Мурманске отметят в сороковой раз. В этом контексте наш творческий конкурс обретает более глубокий смысл и содержание. Каждая литературная работа – это живой диалог поколений, обращение к корням, к духовным основам нашей истории. И я уверен: представленные сочинения, исследования и эссе послужат примером, станут стимулом для других ребят изучать родной край и страну, с уважением относиться ее истории и людям.

Сергей Дубовой поблагодарил членов конкурсной комиссии за профессиональную и вдумчивую оценку каждой работы, а также Министерство образования и науки Мурманской области, региональное отделение Союза писателей России и Мурманскую Епархию за организацию творческого состязания. Он подчеркнул, что поддержка, ресурсы и экспертное участие организаторов конкурса делают его масштабным, содержательным и по-настоящему значимым для молодёжи.

Для победителей конкурса в сентябре 2026 года Министерством образования и науки будет проведена тематическая смена в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» и традиционный выезд с посещением памятных мест Мурманской области.

Напомним, конкурс «Храмы России» был создан 1992 году по инициативе Виталия Семеновича Маслова, почётного гражданина города-героя Мурманска, писателя, общественного деятеля, инициатора возрождения в России празднования Дня славянской письменности и культуры. После длительного перерыва в 2023 году конкурс возобновился благодаря депутатам областной Думы при поддержке регионального Министерства образования и науки, мурманской писательской организации, Мурманской епархии. За все время проведения его участниками стали тысячи человек. Для некоторых из них конкурс стал началом серьёзных исследований по истории края и русской культуры.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34362/