В Мурманской областной Думе наградили волонтёров, поддерживающих защитников на передовой

Глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты Думы Любовь Черепанова и Максим Иванов встретились с заполярными добровольцами, оказывающими помощь участникам специальной военной операции.

Сергей Дубовой поблагодарил волонтёров за неравнодушие и активную гражданскую позицию, отметив, что любая помощь нашим бойцам никогда не бывает лишней:

— Вы действуете адресно, поддерживая защитников на передовой, порой в самых экстренных ситуациях. Делаете это по велению души и сердца, что особенно ценно и заслуживает уважения.

Тёплые слова в адрес волонтёров прозвучали и от председателя карельского отделения комитета семей защитников Отечества Алены Олихейко, которая приняла участие во встрече. Она поблагодарила северян за тесное взаимодействие, подчеркнув, что благородное дело объединило жителей двух соседних регионов - Мурманской области и Республики Карелия.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/250/937xxem71zw3woq13e6dzgxd90k80z8v.JPG