В Мурманской областной Думе обсудили вопросы реализации федерального законодательства об общих принципах организации местного самоуправления

Состоялось заседание рабочей группы под председательством первого вице-спикера областной Думы Владимира Мищенко. В обсуждении приняли участие региональные парламентарии, представители министерства юстиции Мурманской области, муниципальных образований региона.

Владимир Мищенко напомнил, что рабочая группа была создана для реализации изменений в федеральном законодательстве, связанных с введением нового вида муниципального образования – городской или муниципальный округ:

– Весной этого года мы направили в муниципалитеты региона предложение предоставить информацию о наименовании муниципальных образований, которые будут определяться местным уставом с учетом исторических и иных местных традиций, а также наличием почетного звания. В связи с пандемией всем пришлось пересмотреть свои планы работы, но приведение в соответствие наших законов с требованиями федерального законодательства не дает нам возможности приостанавливать свою деятельность. Поэтому Министерством юстиции Мурманской области разработан региональный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», который и был представлен сегодня рабочей группе. Все муниципалитеты выразили согласие провести необходимые изменения. Кроме того, мы поддерживаем желание города Мурманска иметь в наименовании приставку город-герой. Законопроект будет внесён в региональный парламент в ближайшее время для принятия решения на заседании областной Думы, которое планируется провести в конце октября.