В Мурманской областной Думе обсудили вопросы совершенствования системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами

В региональном парламенте состоялся круглый стол на тему обращения с ТКО. Модератором диалога выступил вице-спикер Думы Евгений Никора. В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного комитета Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ Михаил Павлов, депутаты Юрий Шадрин, Герман Иванов и Максим Иванов, заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова, представители Министерства энергетики и ЖКХ, муниципальных образований региона, а также Мурманского филиала АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с ТКО.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, обсуждению предшествовал визит парламентариев в «Экотехнопарк» АО «Ситиматик», который расположен в Кольском районе. Сергей Дубовой, Евгений Никора и Татьяна Сахарова осмотрели мусоросортировочный комплекс, познакомились с технологическим оборудованием, машинами и механизмами для обеспечения полноценной работы комплекса и полигона размещения твёрдых коммунальных отходов.

– Те задачи, которые возлагались на комплекс с момента ввода в строй в 2019 году, в целом выполняются, – поделился мнением Сергей Дубовой. – Тот объём мусора, который поступает на полигон, полностью обрабатывается и сортируется. Другой вопрос – вторичная переработка – пластика, металлов, картона, стекла. Это сырьё отправляется за пределы региона. Считаю, это не рационально, необходимо подумать о переработке вторсырья на нашей территории.

На круглом столе в стенах регионального парламента участники встречи обменялись мнениями и предложениями, которые могли бы повысить эффективность так называемой «мусорной» реформы.

– Жители заинтересованы в том, что заниматься раздельным сбором отходов, и об этом говорят во всех регионах, не только в Мурманской области, – отметил Евгений Никора. – Необходимо создать условия для граждан, чтобы им было это удобно. Есть несколько сценариев развития системы обращения с ТКО. Важен государственный подход, который должен быть подкреплён и современными технологиями, и соответствующими экономическими обоснованиями. Сегодня в центре нашего внимания – предложения по корректировке федерального законодательства, чтобы система работала и отвечала требованиям и северян, и жителей всей страны.

Сфера обращения с ТКО – в зоне внимания сенаторов РФ. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провёл мониторинг реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Ревизия показала ряд вопросов, требующих внимания и кооперации сил всех задействованных в этом процессе сторон.

– Жители страны оценивают эффективность мусорной реформы по состоянию контейнерных площадок, – подчеркнула сенатор Татьяна Сахарова. – В этом вопросе существенной проблемой является их содержание, связанное с неполным вывозом операторов отходов, которые не относятся к ТКО в соответствии с требованием законодательства. Вместе с тем они не содержат норм, устанавливающих права и обязанности владельцев этих площадок, регоператора, лиц, которые эти отходы размещают, что порождает правовую неопределенность, многочисленные споры и невозможность привлечения нарушителей к ответственности.

Участники круглого стола отметили актуальность темы и решили детально проработать варианты совершенствования системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на муниципальном, региональном и федеральном уровне.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29456/