В Мурманской областной Думе открылась выставка работ учащихся Детской школы искусств ЗАТО Александровск

Экспозиция под названием «Время выбрало нас» посвящена героям-участникам специальной военной операции.

Вчера в торжественной церемонии открытия приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты Думы Владимир Мищенко, Герман Иванов, Анна Гришко, сотрудники областной Думы, представители школы искусств, учащиеся и их родители.

— Перед нами портреты героев-участников специальной военной операции. Разные лица, которых объединяет гордое звание – защитники Отечества. Твердость во взгляде, решительность, уверенность – такими их видят юные художники. В лицах наших солдат – вся Россия. Никто из них не должен быть забыт. Как наши деды и прадеды в далеких сороковых, сегодня они доблестно исполняют свой воинский долг, оставаясь верными присяге, показывая примеры мужества и героизма. Их выбрало время, и наши бойцы пишут страницы большой истории великой страны. Мы гордимся нашими ребятами, их боевыми товарищами и всеми, кто сегодня мужественно стоит на защите нашей страны, – отметил в своем приветствии Сергей Дубовой.

По словам директора школы искусств Ольги Улиткиной, идея выставки родилась спонтанно:

— Вдохновили работы учеников для ежегодного регионального конкурса «Рождественская сказка», где ребята решили изобразить ангелов, которые оберегают воинов. Они выразили своё отношение к происходящему, а мы с преподавателями развили эту тему.

После торжественной части в зале заседаний состоялось неформальное общение, в ходе которого шла речь о проведении на площадке Думы других выставок работ преподавателей и учащихся образовательной организации. Парламентарии поблагодарили преподавателей школы искусств за их труд, юным художникам пожелали вдохновения, успехов в творчестве и всех начинаниях на благо России. В свою очередь учащиеся выразили признательность за тёплые и мотивирующие слова, побуждающие совершенствоваться в художественном направлении.

Завершилось мероприятие награждением преподавателей и вручением памятных подарков ребятам.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33936/