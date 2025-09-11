Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу залива
В Мурманской областной Думе проходит стажировка участников программы «Герои Севера»

В региональном парламенте под руководством председателя Думы Сергея Дубового проходят стажировку Александр Козлов и Денис Лашин.

— Это очень важный проект, который способствует качественному формированию кадрового потенциала органов власти Мурманской области, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Стажёры уже познакомились с основными направлениями деятельности регионального парламента, с работой структурных подразделений аппарата Думы. Впереди – практическая часть, включающая более подробное изучение законодательного процесса, особенностей деятельности депутатов и структурных подразделений, участие в мероприятиях Думы. Уверен, жизненный опыт наших героев, личностные качества и полученные в ходе стажировки знания откроют новые перспективы их профессионального роста, а также помогут в дальнейшей работе на благо развития Мурманской области.

Напомним, программа «Герои Севера» инициирована губернатором области Андреем Чибисом по поручению Президента РФ Владимира Путина о расширении проекта «Время героев». Она стартовала с февраля в Год защитника Отечества и направлена на формирование кадрового резерва Мурманской области из числа участников СВО. Обучение продлится до мая 2026 года.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33055/

