В Мурманской областной Думе прошёл День открытых дверей для мурманских школьников

Учащихся школы № 50 тепло приветствовал депутат регионального парламента Михаил Белошеев. Он рассказал об истории и сегодняшнем дне законодательного органа власти Мурманской области о представленных в нём политических партиях, работе депутатов, о деятельности регионального молодёжного парламента, а также ответил на вопросы учащихся.

Вторая часть встречи была посвящена событиям Великой Отечественной войны на Кольском полуострове. Парламентарий представил школьникам исторические факты и документы о сражениях, проходивших в Заполярье, познакомил с фото- и видеосвидетельствами боев на Мурманском направлении.

– В этом году наша страна будет отмечать 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, - отметил Михаил Белошеев. – Сейчас особенно важно бережно сохранять и передавать молодёжи историческую правду об этой войне, воспитывать в молодых людях чувство гордости и уважения к старшему поколению, понимание значимости Великой Победы для нашей страны и всего мира.

Завершился День открытых дверей для учащихся викториной, экскурсией по региональному парламенту и общим фото на память.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/075/fwet3yj02nsj149w7xgyx62w072uerf2.JPG