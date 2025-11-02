В Мурманской областной Думе прошёл День открытых дверей для мурманских школьников

Учащихся гимназии №6 тепло приветствовал депутат регионального парламента Михаил Белошеев. Он рассказал об истории и сегодняшнем дне законодательного органа власти Мурманской области, о представленных в нем политических партиях и работе депутатов, а также ответил на вопросы детей.

Значимая часть встречи была посвящена событиям Великой Отечественной войны на Кольском полуострове. Парламентарий представил школьникам исторические факты и документы о сражениях, проходивших в Заполярье, познакомил с фото- и видеосвидетельствами боев на мурманском направлении, рассказал о подвиге воинов Полярной дивизии и Петсамо-Киркенесской операции.

- Эхо той страшной войны до сих пор ещё звучит на Кольской земле: совсем недавно в Долине Славы и на воинском кладбище Алакуртти были с воинскими почестями захоронены останки 52 защитников Заполярья, найденных поисковиками, - отметил Михаил Белошеев. - В год 80-летия Победы особенно важно рассказывать о подвиге наших предков молодому поколению, воспитывать в них чувство гордости и уважения к старшему поколению.

Тема Великой Отечественной войны была продолжена беседой о героях сегодняшних дней – участниках специальной военной операции. Депутат подробно рассказал о том, что делается Мурманской областной Думой для поддержки защитников Отечества и членов их семей, какие законодательные акты приняты парламентом с этой целью.

Также школьникам было продемонстрировано видеообращение от бойца СВО.

Завершился День открытых дверей для учащихся викториной, экскурсией по региональному парламенту и общей фотографией на память.

