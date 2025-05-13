В Мурманской областной Думе прошёл День открытых дверей для школьников из Ковдора

Учащихся восьмых и девятых классов ковдорской школы №1 тепло приветствовал депутат регионального парламента Александр Клементьев. Он рассказал об истории и сегодняшнем дне законодательного органа власти Мурманской области, о представленных в нём политических партиях, о работе депутатов, о Молодёжном парламенте, а также ответил на вопросы учащихся.

Значимая часть встречи была посвящена 80-летию Победы. На ней шла речь о сражениях на Кольском полуострове в годы Великой Отечественной войны и об увековечивании памяти героев в Заполярье.

Школьники приняли участие в мини-викторине, в которой могли продемонстрировать свои знания о деятельности Думы и истории парламентаризма. Самые активные участники, правильно отвечавшие на вопросы викторины, получили памятные подарки.

- Благодаря таким мероприятиям мы показываем открытость нашей областной Думы, - отметил Александр Клементьев. – Особенно приятно, что в гости к нам приезжают, в том числе, дети из отдалённых муниципальных образований, которые могут посмотреть, как работает региональный парламент. Такие экскурсии, на мой взгляд, не только интересны, но и полезны в качестве подготовки по таким предметам, как «Обществознание», а также для профориентации. Ведь вполне возможно, что кто-то из сегодняшних школьников в будущем станет молодым парламентарием или займётся политикой.

Девятикласснику Дмитрию Смирнову мероприятие очень понравилось, он узнал много нового о работе депутатов областной Думы.

- Очень интересной была историческая часть, в которой приводились факты о ходе боев в Мурманской области в годы войны, - сообщил школьник.

Завершился день экскурсией по региональному парламенту и общей фотографией на память.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32525/