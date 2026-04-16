В Мурманской областной Думе прошёл День открытых дверей для старшеклассников

Учащихся гимназии №8 областного центра тепло приветствовал вице-спикер Евгений Никора. Он рассказал об истории и сегодняшнем дне законодательного органа власти региона, о представленных в нём политических партиях, о работе депутатов, а также о деятельности регионального молодёжного парламента.

Часть встречи была посвящена теме патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Затем гимназисты задали депутату вопросы, на которые получили подробные ответы.

Также старшеклассники приняли участие в мини-викторине, посвящённой истории Мурманской областной Думы, развитию парламентаризма в регионе. По завершению которой наиболее активные ребята получили памятные подарки.

Завершился день открытых дверей экскурсией по региональному парламенту и общим фото на память.

- На мой взгляд, рассказывая детям о деятельности регионального парламента, показывая, как устроена законодательная власть, мы во многом формируем их интерес к тому, что происходит в регионе, - отметил Евгений Никора. - Мурманская область сегодня, благодаря губернаторскому плану «На Севере – жить!», меняется к лучшему. Школьникам, особенно старшеклассникам, важно понимать, как именно регион меняется к лучшему, каким образом, какие инструменты для реализации этих изменений существуют. Конечно, мы задумываемся о том, что кто-то из этих ребят через какое-то время проявит интерес к политической деятельности. Но не это главное. Важно, чтобы они уже сейчас понимали свою гражданскую ответственность, знали, для чего нужна Мурманская областная Дума, в целом законодательная власть, как она работает, чтобы в своё время проявили своё избирательное право, пришли и проголосовали, поддержав того или иного депутата, ту или иную политическую партию.

Десятиклассница Диана Журавлёва рассказала, что с удовольствием приняла участие в мероприятии, потому что в будущем планирует связать свою жизнь с политикой:

- Мне хотелось бы принимать участие в законотворчестве, чтобы изменить свою страну к лучшему, например, сделать так, чтобы как можно меньше людей сталкивались с бедностью.

Учащаяся одиннадцатого класса гимназии Анастасия Красникова давно приняла решение заниматься юриспруденцией, а эта сфера очень тесно связана с политикой и законотворчеством:

- Такие мероприятия полезны, так как они позволяют вникнуть в то, как работает система законодательной власти. По моему мнению, школьники должны как можно раньше начинать разбираться в политике, развивать свою политическую культуру.

