05.12.25 15:30
В Мурманской областной Думе прошёл День открытых дверей для студентов Мурманского филиала РАНХиГС

Знакомство с региональным парламентом началось с Большого зала заседаний, где гостей приветствовала руководитель аппарата Мурманской областной Думы Светлана Виденеева.

Она подчеркнула, что такие встречи со школьниками и студентами стали уже традиционными:

— Ребята всегда с большим интересом знакомятся с работой высшего законодательного и представительного органа власти Мурманской области, законодательным процессом, видят это изнутри и даже могут попробовать себя в роли молодых парламентариев, предлагая свои идеи для дальнейшего развития регионального законодательства. Радует, что у них есть гражданская и политическая вовлеченность, интерес ко всему происходящему вокруг, а также большое желание повышать свой уровень грамотности.

Краткий экскурс в историю развития парламентаризма в России и регионе провёл председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Герман Иванов.

Парламентарий подробно рассказал о структуре областной Думы, работе депутатов в избирательных округах, Молодёжном парламенте при областной Думе и Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, про профессиональный праздник российских парламентариев, а также ответил на вопросы о своей депутатской деятельности.

— Такие мероприятия – не просто занятия в пассивном режиме, когда учащиеся пришли, послушали и разошлись. Здесь происходит взаимодействие с ними. Ребята получают информацию, потом, по итогам рассказанного, отвечают на вопросы, тем самым закрепляя свои знания. Думаю, что подобные встречи интересны и полезны, их легко можно назвать одной из форм профориентационной работы, – отметил Герман Иванов.

В завершение студенты приняли участие в интеллектуальной игре, самые активные получили в подарок книги об истории развития парламентаризма в регионе с дарственной подписью председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового.

 

 

