В Мурманской областной Думе прошла «Классная встреча»

Региональный парламент посетили активисты регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Гостей приветствовал спикер областной Думы Сергей Дубовой. Он рассказал о работе законодательного органа и основных задачах, которые решает региональная власть:

– Одна из приоритетных задач областной власти – помочь молодому гражданину реализовать себя здесь, на своей малой Родине. Жить и работать на Севере должно быть престижно. Определенные шаги в этом направлении делаются – идёт работа по поддержке молодых и многодетных семей, строятся детские сады, развивается спортивная инфраструктура, начата реализация масштабных экономических проектов. А многое ещё предстоит сделать. И здесь очень важен вклад молодёжи в это общее дело. Творчество, спорт, туризм, добровольчество, социально полезные инициативы и многое другое – весь спектр их возможностей жизненно необходим сегодня Мурманской области. Уверен, каждый из них – со своими способностями, знаниями, упорством и энтузиазмом – сможет занять достойное место в жизни.

Парламентарий подчеркнул, что важны ориентиры, которые выбирают молодые люди в начале своего жизненного пути. И здесь помощь взрослых, наставников просто бесценна. Своим примером яркий лидер может увлечь, убедить, а также развеять сомнения, поделиться опытом и подсказать более короткий путь к успеху.

Для активистов «Движения Первых» прошла экскурсия по региональному парламенту. На вопросы молодежи в рамках «Классной встречи» ответила депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко:

– Идею провести «Классную встречу» именно в Мурманской областной Думе все восприняли с интересом. Считаю, что молодёжь должна знать, как устроено государство, как работают законодательный орган и депутаты. А для ребят – это познавательное мероприятие. Беседы с детьми и молодежью - это для меня всегда очень волнительно и ответственно. Некоторые вопросы могут даже поставить в тупик. Всегда стараюсь отвечать искренне. Думаю, что встреча полезна и ребятам, и мне.

Проект «Классные встречи» реализуется в России с 2019 года и являются частью национального проекта «Образование». Формат мероприятий – диалог с успешными и известными людьми с ребятами из разных регионов страны, с рассказом о себе и своём профессиональном пути, передачей опыта и знаний. Участники в открытой и неформальной беседе могут расспросить героя обо всем (о жизни, карьере и профессиональном успехе), или попросить совета. С этого года в регионе организатором «Классных встреч» выступает и региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27495/