В Мурманской областной Думе прошла встреча с активистами «Движения Первых»

В ней приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, региональный координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» Светлана Виденеева, активисты Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Кольском Заполярье.

В центре внимания была деятельность по ранней профориентации школьников. Эта тема прозвучала на недавнем приёме председателя Думы и была взята спикером на контроль.

Активисты молодёжного движения пришли в Думу с проектом, позволяющим поближе познакомить ребят с деятельностью законодательного органа власти.

— Мурманской области необходимы квалифицированные кадры в различных сферах экономики, в том числе, важны технические профессии, - отметил Сергей Дубовой. - Дума всегда готова включиться в работу по профориентации, и мы рады поделиться с молодёжью информацией об этапах законотворчества и специфике этой работы.

Об основных задачах и планах по профориентации школьников в Мурманской области подробно рассказала Диана Кузнецова. Она подчеркнула огромный потенциал движения для организации этой важной деятельности. Активная молодёжь могла бы делиться со школьниками своим опытом, подсказывать, в том числе, в игровой форме, оптимальный путь выбора профессии. Когда информация исходит от сверстника, подаётся, так сказать, «на одном языке» - это намного интересней и действенней. В ходе встречи также отмечалась важность изучения истории Мурманской области, работающих здесь предприятий.

На профориентационную работу в рамках партийного проекта обратила внимание Светлана Виденеева. Она отметила, что в реализации проекта и деятельности движения существует немало точек соприкосновения - в частности, направление «Найди призвание». Выстроив взаимодействие всех участников процесса, мы будем способствовать достижению главной цели – помочь ребятам найти свое дело жизни.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28390/