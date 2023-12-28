В Мурманской областной Думе прошли восьмые Рождественские парламентские встречи

Традиционное мероприятие прошло в рамках регионального этапа XXXII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

Во встрече приняли участие депутаты областной Думы, представители Мурманской митрополии, члены молодёжной палаты при Мурманской областной Думе, представитель Министерства культуры региона. Модератором встречи выступил вице-спикер регионального парламента Евгений Никора.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой в своём приветствии отметил, что встреча посвящена очень многогранной теме православия и отечественной культуры:

– За прошедшие годы было немало сделано в отношении сохранения культурных и национальных традиций народов Севера. Мурманская областная Дума уделяет этому особое внимание. Определенные результаты укрепления культурных основ можно видеть в сфере образования. В заполярных школах всё больше внимания уделяется воспитательной работе, связанной с формированием истинных ценностей. Для этого, в том числе, получил развитие формат «Разговоров о важном», в образовательных учреждениях теперь проходят уроки «На Севере – жить!», на которых школьники узнают о родном крае, его богатствах, исторических традициях, культуре и перспективах развития.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан заострил внимание на едином стремлении к сохранению уникальной культуры России, на необходимости создать великую, непобедимую и смело глядящую в будущее страну. Подводя итоги работы в уходящем году, он напомнил, что удалось сохранить традиции проведения краеведческих Феодоритовских чтений, в которых участвуют учёные, историки со всей России. Отдельно он затронул тему строительства духовно-спортивного центра на базе храма Спаса-на-Водах в Мурманске и планы о возведении кафедрального собора.

– Мы видим движение, реальное воплощение в материальные составляющие нашей духовности, – отметил Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. – Речь идёт о том, что в этом году мы уже приступили к реализации идеи строительства кафедрального храма–памятника. Мурманск – единственный город в России, который не имеет кафедрального собора. Это должно быть исправлено, и к концу года все пришли к консенсусу. Святейший патриарх взял на себя личный контроль за этим проектом, который как мы знаем, является последним благословением императора Николая Второго. В городе Романов–на–Мурмане необходимо иметь храм-памятник. Прошло сто лет, и мы приступили к реализации этой идеи.

Участники встречи обменялись мнениями и предложениями о проведении совместных мероприятий, а также о реализации новых образовательных и культурно-просветительских проектов, в том числе патриотический направленности. Подчеркивалось необходимость совместных усилий в противостоянии внешним угрозам сохранения исконно российских духовно-культурных традиций.

В завершении встречи Евгений Никора отметил, что сегодня Россия переживает новый этап, когда внешние угрозы заставляют задуматься об угрозах внутренних, обратить особое внимание на то, что по-настоящему делает сильнее:

- За тысячу лет в нашей стране сложилась уникальная культура, свои традиционные идеалы – патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, крепкой семьи, брака, как союза мужчины и женщины, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру. Это тот фундамент, на котором мы, безусловно, должны строить своё будущее. Важно всем вместе, сообща возродить историческую самостоятельность и самодостаточность, вернуть то, что передано нам как историческое наследие, и ответственно передать его следующему поколению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/galereya/29220/