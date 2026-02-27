В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
В Мурманской областной Думе прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов

В его работе приняли участие парламентарии Мурманской, Ленинградской, Псковской, Архангельской, Вологодской областей, республик Карелия и Коми, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, сенатор РФ Лариса Круглова, представители органов исполнительной власти Мурманской области и саамских общин.

Заседание вёл председатель данного комитета ПАСЗР, заместитель председателя Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Матвей Чупров.

Повестка сегодняшнего дня важна для всех жителей наших регионов, подчеркнул в своём приветствии глава регионального парламента Сергей Дубовой.

— Обсуждение этих вопросов проходит в самом начале Года единства народов России. Наша страна – это уникальное содружество наций. Яркий пример тому – арктические регионы, где государственная поддержка коренных малочисленных народов работает на деле. Поддерживая традиционные промыслы, национальные общины и языковые проекты, мы напрямую способствуем укреплению единства всей страны, процветанию России.

Опытом взаимодействия с государственной властью и реализации проектов по сохранению и развитию саамского языка поделились представители Ассоциации Кольских саамов. Также прозвучала информация о мерах государственной поддержки, направленных на социально-экономическое и культурное развитие саамов.

Отмечалось, что в нашем регионе зарегистрировано 37 общин коренных малочисленных народов Севера, которым регулярно направляются субсидии на улучшение материально-технической базы. Одной из мер господдержки являются гранты народным мастерам и на реализацию общественно значимых проектов.

Парламентарии обсудили и поддержали концепцию проекта федерального закона «О внесении изменения в пункт 7 части 1 статьи 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Корректировка даёт право на досрочное назначение страховой пенсии работникам кочевого жилища.

Комитет рассмотрел инициативу парламентариев Республики Коми по обращению Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в федеральный центр по вопросу зачисления периода ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет в стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для досрочного назначения страховой пенсии по старости. По мнению инициаторов, возвращение законодательной нормы, засчитывающей отпуск по уходу за ребёнком в стаж работы на северных территориях, станет дополнительным стимулом для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации. Парламентарии отметили необходимость подготовки концепции соответствующего проекта федерального закона.

На заседании шла речь о ходе реализации законодательной инициативы парламентариев Санкт-Петербурга, предлагающих внести изменения в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и установить 31 августа Днём памяти арктических конвоев 1941-1945 годов. Вклад арктических конвоев в победу над фашизмом заслуживает того, чтобы быть отмеченным федеральной памятной датой. Подчеркивалось, что в этом году исполняется 85 лет с начала работы арктических конвоев. В данный момент идёт доработка законодательной инициативы.

 

 

 

-

