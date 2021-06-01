В Мурманской областной Думе пройдут в заочной форме публичные слушания по проекту закона об исполнении областного бюджета за 2020 год

Законопроект внесён в региональный парламент Губернатором области 31 мая.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения публичных слушаний по проектам законов Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и годовом отчете об исполнении областного бюджета, утвержденным постановлением Мурманской областной Думы от 13 мая 2008 года № 759 (с последующими изменениями).

Проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» и материалы к нему размещены на официальном сайте Мурманской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.duma-murman.ru) в разделе «Деятельность\ Областной бюджет».

Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Мурманской областной Думы, представители органов государственной власти Российской Федерации и Мурманской области, органов местного самоуправления, граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в пределах территории Мурманской области, обладающие избирательным правом, представители общественных объединений, политических партий, средств массовой информации и другие лица.

Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях в заочной форме, направляют свои предложения по законопроекту, являющемуся предметом проводимых публичных слушаний, по адресу электронной почты Мурманской областной Думы (post@duma-murman.ru) с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства физического лица или наименования, адреса юридического лица, а также фамилии, имени, отчества руководителя (представителя) данного юридического лица.

Предложения по проекту закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» направляются в Мурманскую областную Думу в срок с 3 по 15 июня текущего года.