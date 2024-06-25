В Мурманской областной Думе состоится очередное заседание депутатов

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. Депутаты планируют рассмотреть около двух десятков вопросов.

Например, в повестку дня очередного заседания Думы включён вопрос о проекте закона Мурманской области №833-7 «О внесении изменения в статью 9.2 закона Мурманской области «О жилищном фонде Мурманской области», который будут рассматривать в первом чтении.

В первом чтении сегодня будут рассматриваться проекты региональных законов: №824-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 22 закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области»; №831-7 «О внесении изменений в статьи 8 и 21 закона Мурманской области «Об управлении государственной собственностью Мурманской области»; №825-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг» и закон Мурманской области «О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области»; № 827-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области».

А вчера состоялось заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова. Депутаты обсудили проект закона, вносящий изменение в статью 9.2 закона «О жилищном фонде Мурманской области». Он разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Законопроект закрепляет положение о том, что определение размера платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования устанавливается в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса РФ.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом и окончательном чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30410/