В Мурманской областной Думе состоялась рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко

На ней обсуждались актуальные вопросы законотворчества, планы на предстоящий парламентский сезон.

В частности, шла речь о федеральном законе, повышающем верхние границы призывного возраста в России до 30 лет, который вступит в силу с 1 января 2024 года, а также возможной отсрочке для студентов, особенно тех, кто обучается по IT-специальностям и планирует после колледжей и техникумов поступать в высшие учебные заведения.

Сергей Дубовой отметил необходимость дополнительной проработки этого волнующего людей вопроса с целью его решения на законодательном уровне или путем совершенствования механизма процедуры.

Кроме этого, говорили о возможности посещения посёлка Гаджиево узкими медицинскими специалистами, так называемого «АллергоДесанта».

По мнению Татьяны Кусайко, выезд врачей-волонтёров в Гаджиево можно будет осуществить до конца этого года. Также парламентарий запланировала своё присутствие на ближайшем заседании Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28483/