В Мурманской областной Думе состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным вопросам

Заседание вёл председатель данного комитета, глава постоянной комиссии по бюджету и налогам Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин.

- Основные темы нашего комитета – создание административных, налоговых условий для привлечения каждым субъектом Северо-Запада России инвестиций, повышения доходной части бюджетов, подчеркнул он в своем комментарии. - Сегодня в повестке – вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, налоговой сферы, капитального ремонта.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, приветствуя законодателей, отметил важность обсуждаемых вопросов:

- Для Мурманской области, как Арктического региона, стимулирование экономической и инвестиционной активности приобретает особую значимость, и поэтому сегодня мы хотим поделиться своим опытом взаимодействия с инвесторами. Этот процесс идёт у нас в регионе весьма активно и можно говорить об определенных результатах в работе.

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова рассказала о современных подходах взаимодействия с инвесторами. В частности, отмечалось, что Мурманская область является лидером по количеству резидентов, регион оказывает поддержку 20 инвестиционным проектам. Общий объём инвестиционных вложений составляет 400 миллиардов рублей.

Комитет поддержал инициативу Мурманской областной Думы об обращении ПАСЗР к председателю правительства РФ М. В. Мишустину по вопросу о совершенствовании методики определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ и его средней рыночной стоимости по субъектам.

С информацией об этом выступил председатель профильного комитента Думы Михаил Павлов. Отмечалось, что депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены значительной разницей между стоимостью одного квадратного метра жилья, определяемой по методике, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации, и реальной рыночной стоимостью жилья. В частности, существующее ограничение стоимости одного квадратного метра приобретаемого жилого помещения, определяемой в соответствии с методикой, не позволяет жителям региона в полной мере воспользоваться ипотечной программой «Дальневосточная и арктическая ипотека» на первичном рынке жилья.

Парламентарии поддержали инициативу законодателей Санкт-Петербурга, которая устанавливает обязанность для плательщиков налога на профессиональный доход указывать при постановке на учёт в налоговом органе коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, в соответствии с теми видами деятельности, которыми данные граждане планируют заниматься и получать профессиональный доход. При резком росте числа самозанятых, не всегда понятно, в каких сферах они работают, подчеркивалось в ходе обсуждения. Кроме того, отсутствие единой системы учёта работающих граждан по видам их деятельности (коды ОКВЭД) не позволяет объективно оценивать экономическую статистику.

Все поддержанные комитетом вопросы будут вынесены на рассмотрение конференции ПАСЗР, которая пройдет в июне этого года в Пскове.

Сегодня в Мурманске работал и постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экологии. Мероприятие прошло на площадке Центра управления регионом Мурманской области. Вела заседание заместитель председателя данного комитета, заместитель председателя комитета Заксобрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию Марина Денисова.

В нём приняли участие сенатор, заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова, законодатели Республик Карелия и Коми, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга. От Мурманской областной Думы – Александр Макаревич, Артур Попов и Александр Богович.

Парламентариев приветствовал заместитель председателя областной Думы Евгений Никора. Он отметил, что повестка сегодняшнего заседания достаточно насыщенная и актуальная для всех наших регионов:

— Вопросы охраны окружающей среды всегда были и остаются в зоне особого внимания депутатов Мурманской областной Думы. Всем живущим в Заполярье есть чем гордиться, что любить и приумножать. Уникальная северная природа привлекает и многочисленных гостей. Турпоток с каждым годом растет, растет и поддержка турбизнеса, понимание его важности, как фактора развития Мурманской области. При этом мы знаем, как важно сохранить нашу хрупкую арктическую природу. С этой целью в Мурманской области создана система особо охраняемых природных территорий, основная цель которых сохранение редких и уникальных видов растений и животных, экосистем и природных объектов, этим опытом мы сегодня с вами поделимся.

О развитии системы особо охраняемых природных территорий, государственной экологической политике и охране окружающей среды в регионе рассказала министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Зинаида Середа. Она подчеркнула, что в Мурманской области в разное время основано 75 ООПТ федерального, регионального и местного значения, являющихся местами обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира. В то же время именно природные территории являются ключевым привлекательным фактором для абсолютного большинства туристов. Формирование в регионе условий для цивилизованного развития экологического туризма и создания необходимой инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам – одна из ключевых задач Правительства области, чем сейчас и занимается профильное министерство.

Заместитель генерального директора Кольского научного центра РАН Евгений Боровичев добавил, что охрана окружающей среды и организация рационального природопользования в Мурманской области осуществляется двумя способами – динамическим и статическим. А именно, созданием и апробированием технологии восстановления нарушенных деятельностью горных предприятий наземных экосистем, созданием природных парков.

В центре внимания были вопросы увеличения средств федерального бюджета на оплату труда работников лесничеств, необходимости совершенствования законодательного регулирования в области обеспечения регулярной уборки водной глади поверхностных водных объектов.

По словам Евгения Никоры, на территории Мурманской области с 2019 года реализуется региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов», в рамках которого регулярно в бесснежный период проводятся мероприятия по очистке берегов и прилегающих акваторий водных объектов от мусора. Проект реализуется с участием волонтёров, финансирование проекта не предусмотрено. Вместе с тем основной механизм реализации проекта – волонтёрство – не в полной мере позволяет обеспечивать надлежащую очистку прибрежных акваторий от имеющегося бытового мусора. Возможность привлечения специализированного оборудования и техники обеспечит повышение эффективности проводимых мероприятий.

Кроме этого, парламентарии обсудили систему контроля за сбросом сточных вод в водные объекты, которую необходимо совершенствовать.

Все поддержанные комитетом вопросы планируется обсудить на конференции ПАСЗР в июне этого года. Заседание постоянного комитета ПАСЗР по экологии будет проведено в начале октября на базе Архангельского областного собрания депутатов.

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