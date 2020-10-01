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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.20 14:30

В Мурманской областной Думе состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу

В Мурманской областной Думе состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу.  В нём приняли участие парламентарии Республики Карелия, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и города Санкт-Петербурга, член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко, представители органов исполнительной власти Мурманской области.

Вёл заседание заместитель председателя данного комитета ПАСЗР, член комитета Заксобрания Республики Карелия по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Алексей Исаев.

- Вопросы, которые сегодня вынесены на обсуждение, для наших регионов Северо-Запада имеют существенное значение, - подчеркнул Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в своем приветствии парламентариям. – В частности, в развитии рыболовства, в том числе любительского, заинтересованы не только мы – жители Мурманской области, наши проблемы не обходят вниманием федеральные органы власти. В сентябре этого года комиссия правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса поддержала предложение Мурманской области о создании правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям реализовывать улов водных биологических ресурсов, добываемых в пределах установленной суточной нормы.

Парламентарии обсудили и решили вынести вопрос о совершенствование порядка предоставления субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве на рассмотрение конференции ПАСЗР и направить обращение председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. В нём высказана просьба упростить процедуру получения субсидий сельхозтоваропроизводителями, объединить часть субсидий, чтобы основной объём ассигнований, направляемый на государственную поддержку агропромышленного комплекса в целом, распределялся на единицу произведенной продукции. Это позволит мотивировать сельхозтоваропроизводителей к внедрению новых технологий и повышению качества производимой продукции.

Законодатели обменялись опытом работы и обсудили актуальные вопросы в сфере ветеринарии на территории субъектов Северо-Запада России. В числе проблем называлось отсутствие федеральных нормативно-правовых актов в сфере ветеринарии, регулирующих учет и идентификацию животных. Этот вопрос также планируется обсудить на очередной Конференции ПАСЗР и направить обращение министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Также шла речь об актуальных вопросах и ключевых проблемах реализации федерального закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон не вызывает сложностей, подчеркнул Алексей Исаев, но есть необходимость ряда уточнений в его реализацию. В частности, вопросы вызывает регулирование взаимоотношений хозяйств аквакультуры и любителей-рыболовов, также нечетко определено понятие «прибрежный населённый пункт».

В рамках визита в Мурманскую область парламентарии планируют ознакомиться с работой недавно открывшегося предприятия рыбопереработки «Мурман СиФуд» в Коле.

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