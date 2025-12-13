В Мурманской областной Думе в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» юным северянам вручили их первые паспорта

В торжественной церемонии приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области полковник полиции Михаил Шлапак, представители регионального отделения «Движение Первых». Официальные документы получили 23 школьника из Мурманска, Североморска и Кольского района, которые дали обещание быть достойными гражданами великой страны, уважать её культуру, историю и традиции.

С важным событием в жизни юных северян 12 декабря поздравил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

– Отрадно, что один из главных документов в жизни вы получаете в День Конституции России – основного закона нашей страны, который является прочным фундаментом для её развития. И мы никогда, даже в условиях перемен и испытаний, не сомневались в его надёжности, – отметил Сергей Дубовой, обращаясь к ребятам. – Получение российского паспорта наделяет правами гражданина нашей огромной страны и накладывает определенные обязанности перед государством и обществом. И, прежде всего, это обязанность уважать законы, беречь наследие страны, трудиться на ее благо и защищать, если потребуется. Паспорт – это ещё и знак принадлежности к многонациональному российскому народу, к его истории и культуре. В этом документе – ваше имя и корни. Он связывает вашу личную историю с историей нашего государства. Поэтому берегите свой паспорт и гордитесь им!

Вместе с паспортами и добрыми пожеланиями ребята получили главный закон – Конституцию РФ и памятные подарки.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» призвана торжественно и празднично вручить паспорта подросткам, достигшим 14 лет и получающим документ впервые. Организаторы проекта, представители «Движения Первых» подчеркивают, что торжественная церемония позволяет ребёнку почувствовать себя частью большой страны. Торжественные церемонии проходят по всех регионах: первый паспорт подросткам вручают Герои России, государственные и общественные деятели. Эта акция реализуется уже третий год, и торжественные вручения «Движение Первых» организует в праздничные даты: День народного единства, День космонавтики, День защиты детей, День семьи, любви и верности и многие другие. В прошлом году к программе присоединились более 170 тысяч юных россиян.

