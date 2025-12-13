Готовы жить в модуле под водой и пытаемся добавлять отходы в бетон – человечество в постоянном поискеМурманчан приглашают подарить детям счастье
Мурманская область. Арктика (16+)13.12.25 10:00

В Мурманской областной Думе в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» юным северянам вручили их первые паспорта

В торжественной церемонии приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области полковник полиции Михаил Шлапак, представители регионального отделения «Движение Первых». Официальные документы получили 23 школьника из Мурманска, Североморска и Кольского района, которые дали обещание быть достойными гражданами великой страны, уважать её культуру, историю и традиции.

С важным событием в жизни юных северян 12 декабря поздравил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

– Отрадно, что один из главных документов в жизни вы получаете в День Конституции России – основного закона нашей страны, который является прочным фундаментом для её развития. И мы никогда, даже в условиях перемен и испытаний, не сомневались в его надёжности, – отметил Сергей Дубовой, обращаясь к ребятам. – Получение российского паспорта наделяет правами гражданина нашей огромной страны и накладывает определенные обязанности перед государством и обществом. И, прежде всего, это обязанность уважать законы, беречь наследие страны, трудиться на ее благо и защищать, если потребуется. Паспорт – это ещё и знак принадлежности к многонациональному российскому народу, к его истории и культуре. В этом документе – ваше имя и корни. Он связывает вашу личную историю с историей нашего государства. Поэтому берегите свой паспорт и гордитесь им!

Вместе с паспортами и добрыми пожеланиями ребята получили главный закон – Конституцию РФ и памятные подарки.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» призвана торжественно и празднично вручить паспорта подросткам, достигшим 14 лет и получающим документ впервые. Организаторы проекта, представители «Движения Первых» подчеркивают, что торжественная церемония позволяет ребёнку почувствовать себя частью большой страны. Торжественные церемонии проходят по всех регионах: первый паспорт подросткам вручают Герои России, государственные и общественные деятели. Эта акция реализуется уже третий год, и торжественные вручения «Движение Первых» организует в праздничные даты: День народного единства, День космонавтики, День защиты детей, День семьи, любви и верности и многие другие. В прошлом году к программе присоединились более 170 тысяч юных россиян.

 

 

Фото:  https://duma-murman.ru/upload/iblock/479/5oaub8g87vek9urspdii08otgv1g1363.JPG

Комментарии

-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Наш регион-51

