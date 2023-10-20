Начинается набор волонтёров для участия в юбилейной акции «Новогоднее чудо»В Мурманске проходят торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье
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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.23 19:40

В Мурманской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Присутствующих поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Мы вспоминаем героев, которые не дали взять Мурманск, тружеников тыла, которые делали все, чтобы фронт, страна были обеспечены необходимыми грузами, рыбой, всей помощью, которая шла к нам от союзников. Мы все были в тех местах, где шли бои. И понимая, в каких нечеловеческих условиях наши бойцы держали оборону, а потом и наступали в рамках 10-го Сталинского удара, преклоняешься перед силой, мощью наших людей, которые отстояли Заполярье, внесли огромный вклад в общую большую Победу. Важно, что сегодня наши ребята, которые воспитаны на подвигах своих предков, с такой же доблестью и честью бьются за нашу Родину. Важно чувствовать, хранить и передавать память о подвигах наших людей будущим поколениям. Только так наша страна будет сильной, мощной и крепкой. И мы никогда не позволим никому забыть или переписать великую историю нашего народа, нашей Победы», - сказал глава региона.

Губернатор вручил памятные медали «85 лет Мурманской области» представителям Совета Мурманского областного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Кандалакшского района, Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», ветеранам войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в честь знаковой даты в Мурманске выступил Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением народного артиста, генерал-майора Виктора Елисеева. Коллективу исполнилось 50 лет. На концерт были приглашены участники специальной военной операции, локальных войн, члены их семей, ветераны представители патриотических, общественных, молодёжных организаций.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил, что выступления ансамбля пронизаны духом патриотизма и любви к Родине.

«Заслуженный коллектив исполняет всеми нами любимые песни. Выступает и в городах, и на фронте. Это настоящее духовное оружие, воодушевляющее людей. С этими песнями на устах наши бойцы много лет назад шли в бой, трудились в тылу. Сегодня мы празднуем годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. И мы гордимся тем поколением, которое в тяжелейших условиях три года держало оборону и освободило территорию советского Заполярья и Северной Норвегии от захватчиков. Они отстояли свободу нашей страны. Мы говорим спасибо им, бойцам и труженикам тыла, рабочим порта, тем, кто восстанавливал техническую мощь кораблей – все они делали одно общее дело. Их уверенность привела к Победе. Так и мы сейчас должны быть нацелены на победу в решении любой задачи. Поздравляю всех с этой важной датой», - подчеркнул спикер регионального парламента. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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