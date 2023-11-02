В Мурманской областной филармонии состоялся концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета выступил на сцене Мурманской областной филармонии.

Прославленный коллектив уже в четвертый раз даёт концерты в Кольском Заполярье. Впервые маэстро в сопровождении музыкантов ансамбля выступил на заполярной сцене в 2017 году, а после концерта в 2021 году в Мурманской области начал работать образовательный центр для одаренных детей «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».

В этом году народный артист СССР, альтист и дирижёр вместе с коллективом представил программу из произведений Вивальди, Моцарта и Прокофьева. На заполярной сцене выступили талантливые скрипачи Ольга Колгатина, Арина Шевлякова, Андрей Поскробко и Михаил Ашуров, а партию клавесина исполнила Александра Коренева.

Во время встречи с Юрием Башметом исполняющий обязанности министра культуры Тимур Давлетшин вручил памятный подарок от правительства региона, который будет напоминать маэстро о Кольском Заполярье.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, концерт стал частью программы фестиваля «Мелодии Арктики», который ежегодно организуется областной филармонии. Цель фестиваля – познакомить заполярного зрителя с ведущими музыкантами страны.