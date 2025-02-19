В Мурманской областной филармонии состоялся региональный этап всероссийского смотра джазовых талантов «Лаборатория роста «Джаз-Регион»

В рамках прослушивания 35 молодых исполнителей из Мурманской области представили свои номера в пяти номинациях: вокал, инструменты (фортепиано, саксофон, флейта, ударные) и комбо-группы.

Проект предоставляет молодым джазовым исполнителям возможность продемонстрировать свои таланты, развить мастерство и погрузиться в мир джазовых импровизаций. Организатором и художественным руководителем проекта выступает пианист, дирижер, народный артист России и руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» Сергей Жилин.

В конкурсе приняли участие школьные, студенческие и профессиональные джазовые коллективы, вокалисты и инструменталисты, которые прошли предварительный онлайн-отбор. Они выступили в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет и от 19 до 30 лет.

Сегодня, 19 февраля, на сцене филармонии состоится гала-концерт ансамбля «Фонограф-Джаз-квинтет» под руководством Сергея Жилина «Сила Джаза». В программе хиты Чика Кориа, Билли Кобэма, авторские композиции Сергея Жилина, выступления и торжественное награждение победителей конкурса. Кроме того, победители и лауреаты конкурса будут приглашены на гала-концерт проекта в Москве, для них организуют профессиональную видеосъемку и звукозапись на студии «Фонограф».

Проект реализуется при поддержке министерства культуры Мурманской области и Президентского фонда культурных инициатив.

Также напомним, что одним из ключевых направлений регионального плана «На Севере — жить» является развитие и разнообразие культурной жизни жителей Мурманской области. В рамках этой работы в регионе регулярно проводятся масштабные культурно-массовые мероприятия, такие как фестивали, концерты, театральные постановки и выставки. Особое внимание уделяется организации гастрольных туров известных артистов, музыкантов и творческих коллективов. Благодаря этому северяне могут знакомиться с лучшими образцами российского и мирового искусства.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, эти инициативы не только делают культурный досуг жителей нашего региона более насыщенным и разнообразным, но и способствуют воспитанию художественного вкуса, а также популяризации искусства среди молодёжи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/