В Мурманской областной клинической больнице более семи лет успешно проводят операции при раке предстательной железы

В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина в отделении урологии, врачи-урологи и онкологи продолжают успешно проводить операции при раке предстательной железы уже более семи лет. Одним из самых серьёзных осложнений, с которыми сталкиваются мужчины после таких операций, – нарушение потенции.

Игорь Орлов, кандидат медицинских наук, врач-уролог, онколог клиники высоких технологий «Белоостров», доцент кафедры урологии и андрологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заслуженный врач Санкт-Петербурга провёл мастер-класс совместно со специалистами МОКБ по установке протезов у пациентов, страдающих от эректильной дисфункции после хирургического вмешательства. Операция, которая длилась два часа, прошла успешно и вернула мужчину к полноценной жизни.

«Надеемся, что количество осложнений при раке предстательной железы будет уменьшаться, а работа по коррекции вынужденных осложнений после больших и серьёзных онкологических операций продолжит развиваться в нашем урологическом отделении. С каждым днём мы стремимся к тому, чтобы наши пациенты получали наиболее современные и эффективные методы лечения, направленные на восстановление качества жизни наших пациентов», – отметил Дмитрий Темкин, заведующий отделением урологии МОКБ им. П.А. Баяндина, врач-уролог, онколог, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист уролог министерства здравоохранения Мурманской области.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в отделении урологии за год пролечено порядка 2000 пациентов, 57 мужчин с раком предстательной железы пролечены радикально.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559176/#&gid=1&pid=2