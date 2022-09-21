В Мурманской областной клинической больнице им. Баяндина начали проведение новых высокотехнологичных операций на сосудах сердца

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина начали проведение новых высокотехнологичных операций на сосудах сердца. Это стало возможным благодаря оборудованию для внутрисосудистой визуализации коронарных артерий и оценки объёмного резерва коронарного кровотока. Для его приобретения из регионального бюджета было выделено почти 20 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочего визита в МОКБ.

«В рамках плана «На Севере – жить» дополнительные деньги проинвестировали в высокотехнологичную медицинскую помощь. Новый аппарат – современный компьютерный томограф. Кардинальное отличие, что при исследовании не человека кладут в томограф, а узкий манипулятор вводится в сосуд, это позволяет значительно точнее увидеть реальную картину и принять более правильное решение. Специалисты из Санкт-Петербурга, которые сегодня приехали в регион и проводят обучение наших медиков по полноценному использованию этого оборудования, говорят, что в 80% случаев по итогам глубокого исследования на таком аппарате принимается скорректированное решение по лечению пациента. Аппарат, очевидно, поможет спасти много жизней. Коллеги отметили, что с появлением такой техники система здравоохранения в Мурманской области переходит на новый уровень», – подчеркнул губернатор.

МОКБ стала пятым лечебным учреждением в Северо-Западном федеральном округе, где установлено оборудование для внутрисосудистой визуализации коронарных артерий и оценки объёмного резерва коронарного кровотока.

«Благодаря этому оборудованию в Мурманской области смогут выполнять совершенно новый класс операций, в том числе для диагностически сложных пациентов. Когерентный томограф позволяет визуализировать изнутри конкретный сосуд, оценить степень поражения во всех возможных срезах, и выбрать тактику реваскуляризации (стентирование или шунтирование), понять локацию, и какой применить стент. Кроме того, он позволяет замерить ряд функциональных параметров, касаемых кровотока и внутрисосудистого давления, например, дистальные стенозы. На их основании врач также может принять определенные решения, например, нужна операция или есть возможность продолжить консервативное лечение, оценить эффективность операции. До конца года планируем около 40 операций провести с использованием этого оборудования», – рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что помимо техники очень важны компетенции врачей, и поблагодарил специалистов из Санкт-Петербурга за регулярные обучающие мероприятия для медиков Мурманской области.

«Огромное спасибо и нашим докторам, и тем, кто приезжает и делится своими компетенциями. Уровень наших докторов-кардиологов, в том числе по использованию нового оборудования, специалисты из Петербурга оценивают высоко. Кроме того, мы сейчас наблюдали операцию шунтирования, это тоже уже отлаженная процедура в Мурманской области – более 3,5 тысячи операций делается ежегодно. Нам удалось избавиться от очередей в ожидании шунтирования. Также у нас есть реанимобиль с аппаратом (прим.: речь о транспортном ЭКМО), который позволяет в критической ситуации довезти пациента из любой точки региона в МОКБ, и там уже сделать операцию. Это качественно другой уровень помощи, которую сегодня наши медики могут оказать пациентам с учетом нового оборудования, которое мы приобретаем. Все это благодаря, в том числе, системным инвестициям в региональное здравоохранение», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, обучение медиков областной больницы проводили кандидат медицинских наук Игорь Кочанов – главный внештатный специалист минздрава РФ по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в СЗФО, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И.И. Мечникова; а также кандидат медицинских наук Александра Егорова.

«МОКБ абсолютно готова к использованию новой аппаратуры и нового метода диагностики. Здесь работают профессионалы: кардиохирургическая служба, блок анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, эндоваскулярная служба. Сюда доставляют сложных пациентов из отдаленных районов с острой левожелудочковой недостаточностью, кардиогенным шоком на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации – не в каждом регионе такая технология работает. И лечат этих пациентов. Поэтому эта методика также будет успешно внедрена», – подчеркнул Игорь Кочанов.

Фото: https://gov-murman.ru