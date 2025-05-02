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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.25 10:00

В Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина в рамках обмена профессиональным опытом провели высокотехнологичные операции

Хирургические вмешательства проводил Дмитрий Василевский, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова совместно с заведующим отделением торакальной хирургии, главным внештатным специалистом торакальным хирургом министерства здравоохранения Мурманской области Станиславом Скрябиным.

Особое внимание было уделено хирургическому лечению большой диафрагмальной грыжи и гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ) —заболеваний, способных привести к тяжёлым осложнениям, включая онкологию. Обсуждались тактические подходы, техники и профилактическое значение хирургических вмешательств при данных патологиях.

«Торакальная хирургия — это область, где даже опытные специалисты могут научиться друг у друга чему-то новому. Один врач делает так, другой — иначе, и именно в этих различиях рождается развитие. В ходе обмена опыта мы работаем на равных — это профессиональный диалог», — отметил Дмитрий Игоревич.

Дмитрий Игоревич Василевский — торакальный, эндокринный и абдоминальный хирург, доктор медицинских наук, профессор, специалист высшей категории. Специализируется на хирургии пищевода, желудка, кишечника, заболеваний щитовидной железы, хирургическом лечении ГЭРБ, пищевода Барретта, грыж пищеводного отдела диафрагмы, лапароскопической онкохирургии. Является автором более 80 научных публикаций, членом Российского общества хирургов, членом Общества бариатрических хирургов России, Международного общества бариатрических хирургов IFSO.

Обмен опытом с ведущими специалистами страны способствует повышению качества медицинской помощи и внедрению современных методик в практику региональных учреждений.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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