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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.23 12:30

В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина установили новейшее оборудование для проведения высокотехнологичных операций на сердце

Новый кардиокомплекс применяется при хирургическом лечении сложных нарушений ритма сердца, как правило, жизнеугрожающих аритмий. «Оборудование последнего поколения приобретено благодаря реализации плана «На Севере – жить», которым предусмотрено развитие высокотехнологичной помощи в регионе.

Из областного бюджета на эти цели было выделено более 42 млн рублей. Оборудование уникальное. Оно позволяет проводить «ювелирные» операции на проводящей системе сердца точнее, безопаснее и быстрее», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Кардиокомплекс, состоящий из электрофизиологической системы и системы картирования позволяет с точностью до 1 мм находить проблему в проводящей системе сердца пациента. Подобные высокотехнологичные оперативные вмешательства проводятся за счёт областного бюджета и их количество увеличивается с каждым годом. Так, в прошлом году было выполнено 400 операций по поводу нарушений проводимости сердца, что в два раза больше, чем, например, в 2018 году. За неполные 5 месяцев текущего года – уже более двухсот.

«Операции малоинвазивные. Проводятся через прокол. Пациент в больнице находится минимальное количество дней для того, чтобы отследить возможные осложнения. Практически через сутки он уже может выписаться домой», – отметил Павел Рогалев, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции МОКБ им. П.А. Баяндина.

В течение двух дней в рамках обмена опытом в областной больнице запланированы 10 операций при жизнеугрожающих аритмиях, которые наши хирурги проведут совместно со специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, мурманские специалисты также проводят мастер-классы в других регионах страны и ближнего зарубежья. За последний год заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Павел Рогалев провёл высокотехнологичные операции в Республике Беларусь и Карелии.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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