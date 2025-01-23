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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.25 13:00

В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина внедряют искусственный интеллект для помощи в анализе лучевых исследований

С конца 2024 года в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина используют искусственный интеллект в помощь врачам для анализа исследований лучевой диагностики.

Искусственный интеллект – компьютерная программа, имитирующая работу человеческого мозга. Нейросети способны обучаться на огромных объёмах данных, находить закономерности и делать прогнозы.

В сфере здравоохранения искусственный интеллект уже находит применение в анализе различных видов медицинских изображений, таких как рентгенограммы, магнитно-резонансные и компьютерные томограммы. Эти технологии позволяют значительно ускорить процесс диагностики и повысить точность постановки диагноза.

«Современные технологические решения являются важным шагом вперед в повышении качества медицинского обслуживания населения. Использование искусственного интеллекта способствует более точной и быстрой диагностике заболеваний, что критически важно для своевременного начала лечения. Применение искусственного интеллекта в медицине даёт возможность автоматизировать выполнение ряда рутинных задач, позволяя медицинским специалистам сосредоточиться на взаимодействии с пациентами и решении более сложных клинических вопросов. Ускорение процессов диагностики снижает нагрузку на лечебные учреждения и сокращает сроки ожидания для пациентов. С конца декабря минувшего года с помощью нейросетевых сервисов обработаны 420 рентгеновских снимков, маммографии и компьютерной томографии. Да, сейчас эта программа внедрена только в областной больнице, но в ближайшее время тиражируем этот опыт на другие наши учреждения», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, нейросети открывают новые возможности для развития медицины. Внедрение этих технологий в лучевую диагностику Мурманской области позволит повысить качество медицинской помощи, обеспечивая эффективность лечения.

Медики рассказали о примерах использования искусственного интеллекта. В первом случае программа автоматически выделила все кровоизлияния и гематомы в голове, а также измерила их объём. Все эти манипуляции происходят за считанные минуты и убирают необходимость ручного подсчета.

Второй пример – программа выявляет и подсвечивает крупное образование левого лёгкого, очаги, внутригрудные лимфоузлы, повреждение рёбер. Автоматически детектирует размеры аорты и легочной артерии, измеряет высоту позвонков и оценивает степень перелома, при наличии.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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