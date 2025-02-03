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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.25 14:30

В Мурманской областной клинической больнице провели сложные операции по клипированию аневризмы сосудов головного мозга

На базе отделения нейрохирургии МОКБ им. П.А. Баяндина мурманские специалисты совместно с Юрием Кивелёвым, врачом-нейрохирургом Республиканской больницы имени В.А. Баранова из Петрозаводска, доцентом Медицинского института ПетрГУ, выпускником медицинской школы Гарварда, специализирующимся на сложных сосудистых заболеваниях головного мозга и хирургии основания черепа, а также малоинвазивной хирургии позвоночника провели две сложные операции по клипированию аневризмы сосудов головного мозга.

«Обмен опытом очень полезен, способствует повышению квалификации наших врачей и эффективности оказания медицинской помощи жителям Мурманской области. Ранее подобные операции проводились пациентам по экстренным показаниям. Плановые пациенты направлялись на центральные базы. С применением новых техник это позволит нам оказывать высокотехнологичную помощь на базе областной больницы, обеспечивая её доступность для населения в регионе проживания и сокращая время ожидания пациентами», - отметил начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Мурманской области Михаил Пашковский.

Ежегодно на базе нейрохирургического отделения проводится 10-12 операций по клипированию аневризмы сосудов головного мозга и столько же эндоваскулярных хирургических вмешательств.

«Операция по клипированию аневризмы требует высокой квалификации и опыта нейрохирургических специалистов. Микрохиругическая техника - это работа под 8-16 кратным увеличением микроскопа. Юрий Владимирович поделился своим наработанным опытом и продемонстрировал свое мастерство. Это бесценный опыт для нас», - сказал Андрей Панаськов, заведующий отделением нейрохирургии МОКБ им. П.А. Баяндина.

«В карьере нейрохирурга, особенно сосудистого нейрохирурга, опыт накапливается долго, и нам крайне важно общаться с другими коллегами. 20 лет я работал в Финляндии, стажировался в Америке, Японии, Германии. Оперировал в Венесуэле, Узбекистане, Казахстане. Могу отметить очень хорошее оснащение современным оборудованием областной больницы, практически мирового уровня. Здесь можно делать действительно серьёзные и сложные операции», - отметил Юрий Кивелёв, врач-нейрохирург Республиканской больницы имени В.А. Баранова.

За последние шесть лет в рамках стратегического плана «На Севере - жить» в областную больницу закуплено более 30 тысяч единиц медицинского оборудования, включая высокотехнологичные аппараты, позволяющие проводить сложнейшую диагностику и лечение.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, аневризма сосудов головного мозга – это серьёзное заболевание, характеризующееся мешковидным выпячиванием либо локальным расширением сосуда, что в дальнейшем может привести к его разрыву и, как следствие, к инсульту. Операция по клипированию позволяет предотвратить разрыв аневризмы, обеспечивая тем самым безопасность пациента и уменьшая риск серьёзных осложнений.

Клипирование аневризмы сосуда - микрохирургическое выключение аневризмы из кровотока путем наложения специального металлического микрозажима (микроклипсы) на шейку аневризмы в месте её отхождения от несущей артерии для предотвращения возможного разрыва и кровоизлияния.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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