В Мурманской областной клинической больнице успешно проведены высокотехнологичные эндоваскулярные операции

В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина проведены сложные эндоваскулярные операции хирургами отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

В одной из операций сложность состояла в том, что стентирование необходимо было проводить на клинически важной зоне при стенозе коронарной артерии. Без оперирования это может привести к жизнеугрожающему нарушению ритма сердца. Поэтому хирурги использовали помимо стентирования сосуда методику – оптическая когерентная томография, когда сосуд хирурги могут осмотреть изнутри для визуализации установки стента.

Одной из пациенток, учитывая особенности строения и сложности диагностики, для инструментального подтверждения необходимости стентирования сосуда провели диагностику методом фракционного резерва кровотока, на основании данных которой операция была проведена успешно. Благодаря чему у пациентки риск острого коронарного синдрома устранён.

Эти дорогостоящие высокотехнологичные методики применяются в МОКБ имени П.А. Баяндина с 2022 года благодаря приобретению аппарата внутрисосудистой визуализации в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

За три года использования этого оборудования пролечено около 180 пациентов при сложных клинических случаях.

На Северо-Западе в медицинских учреждениях имеется всего 6 подобных аппаратов, пять из которых – в Санкт-Петербурге и один в Мурманске.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, аппарат внутрисосудистой визуализации – это передовой диагностический и интервенционный инструмент, разработанный для улучшения принятия клинических решений при чрескожном коронарном вмешательстве путем предоставления изображений коронарных сосудов с высоким разрешением в режиме реального времени. Аппарат объединяет возможности оптической когерентной томографии и фракционного резерва кровотока, чем обеспечивает комплексную визуализацию и физиологическую оценку коронарной анатомии.

