В Мурманской областной клинической больнице успешно проведены высокотехнологичные операции на сердце методом TAVI

В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина рентгенхирурги Раду Тудорой и Роман Иванченко совместно с заведующим отделением рентгенхирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Алексеем Бирюковым провели шесть операций по замене аортального клапана сердца методом малоинвазивной хирургии TAVI (транскатетерная имплантация аортального клапана).

Пациенты в возрасте от 75 до 89 лет с диагнозом критический стеноз аортального клапана получили современное высокотехнологичное лечение.

TAVI – это малоинвазивная процедура, при которой искусственный клапан доставляется к сердцу через катетер, введенный в бедренную артерию. Операция выполняется без разреза грудной клетки, без остановки сердца. Операция применяется как альтернатива стандартной хирургической операции на сердце у пациентов высокой группы риска.

Операции TAVI проводятся в МОКБ им. П.А. Баяндина с 2020 года. За четыре года прооперировано 45 пациентов, в 2025 году планируется 27 таких вмешательств.

«Врачи и медицинская бригада МОКБ демонстрируют высокий уровень выполнения рентгенэндоваскулярных операций. За 12 лет практики мы видим, как совершенствуются инструменты и протезы, что снижает риски осложнений и ускоряет восстановление пациентов», – отметил Алексей Бирюков, приглашенный специалист из ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

Преимущества TAVI: малоинвазивность – отсутствие больших разрезов, доступность для пациентов пожилого возраста с множественными заболеваниями, долговечность имплантов – от 10 лет и более.

Операции проводятся по полису ОМС в рамках программы «Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения, развитие высокотехнологичной помощи является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549163/#&gid=1&pid=1