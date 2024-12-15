В Мурманской областной клинической больнице внедряют новый метод проведения нейрохирургических операций на позвоночнике

Специалисты нейрохирургического отделения МОКБ им. П.А. Баяндина в рамках обмена опытом совместно с врачом-нейрохирургом, членом правления Ассоциации нейрохирургов России, заведующим нейрохирургическим отделением Городской клинической больницы №4 Пермского края Дмитрием Штадлером провели три операции по установке кейджа* на позвоночнике передним доступом.

«Ранее данная технология не использовалась. Мы проводили подобные операции другим методом. Передний доступ имеет ряд преимуществ, помогает нам более анатомически выгодно полностью заменить диск и, тем самым, сохранить функции позвоночника: улучшить эти функции и сохранить их в физиологическом положении. Планируем внедрять этот метод в нашей повседневной практике», – рассказал заведующий отделением нейрохирургии МОКБ им. П.А. Баяндина Андрей Панаськов.

Специалисты отделения нейрохирургии областной больницы выполняют сложнейшие нейрохирургические операции с применением новых технологий в хирургическом лечении дегенеративных и воспалительных поражений позвоночника, травм позвоночника, острой сосудистой патологии, новообразованиях головного и спинного мозга. За год медицинскую помощь в отделении получают порядка 1,5 тысячи жителей Мурманской области.

«В рамках обмена опытом представляем ту технологию, которая у нас развита. Для меня этот опыт также полезен. Многие вещи, которые я здесь подсмотрел, хочу реализовать у себя в отделении, например, тактические моменты в отношении пациентов. Отмечу хорошее оснащение и планировку в операционной. Это современный уровень», – отметил заведующий нейрохирургическим отделением Городской клинической больницы №4 Пермского края Дмитрий Штадлер.

Операционная оснащена современным высокотехнологичным оборудованием: микроскопом «Carl Zeiss», безрамной навигацией «Medtronik», электронно-оптическим преобразователем, рентгеновским аппаратом «General Electric».

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального плана «На Севере – жить» на улучшение материально-технической базы МОКБ им. П.А. Баяндина (ремонты, закупка оборудования, изделия медицинского назначения, мебель, лекарственные препараты) в период с 2019 по 2024 было направлено 1,5 млрд рублей, из которых 1 млрд – средства областного бюджета.

* - кейдж (от английского «cage» – клетка) в контексте спинальной хирургии – это имплант, используемый для стабилизации позвонков. Эти импланты обеспечивают механическую поддержку и создают пространство для костной ткани между позвонками после удаления межпозвоночного диска. Кейджи адаптированы к анатомическим особенностям конкретного пациента и конкретного участка позвоночника, изготавливаются из биосовместимых материалов, таких как титан или высокопрочные полимеры, что минимизирует риск отторжения и увеличивает срок службы импланта. Внешняя поверхность кейджа может быть пористой или содержать специальные покрытия для лучшей адгезии костной ткани, что способствует более быстрому и надёжному костному сращению.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/