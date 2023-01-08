В Мурманской областной научной библиотеке 8 января пройдёт экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста»

Старт экскурсии запланирован на 13.00. Участников встречи познакомят с самим культурным учреждением и с историей столицы Мурманской области. Прогулка затронет все залы и пространства «Научки». В ходе неё северянам расскажут интересные моменты из жизни города.

Как сообщает vk.com/murmanculture, гости получат уникальную возможность ознакомиться с самыми старинными экспонатами. Для посетителей библиотеки подготовят газеты 1920-х годов и древний патефон.

В заключение экскурсанты поднимутся на 18-метровую высоту и увидят столицу Заполярья с неожиданного ракурса.

Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264272%2Falbum-139605315_00%2Frev